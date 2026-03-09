Un triple agónico de Gilgeous-Alexander sella el 129-126 del Thunder ante los Nuggets

Compartir en:









Shai Gilgeous-Alexander (2), del Thunder de Oklahoma City, dispara de larga distancia sobre Spencer Jones (21), de los Nuggets de Denver, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 9 de marzo de 2026, en Oklahoma City. (AP Foto/Gerald Leong) AP

Gilgeous-Alexander terminó con 35 puntos y un récord personal de 15 asistencias, convirtiéndose en el segundo jugador en la historia de la NBA en alcanzar esas cifras y no cometer pérdidas. También capturó nueve rebotes. En el tercer cuarto, Gilgeous-Alexander llegó a la marca de 20 unidades por 126to partido consecutivo, igualando la racha de Chamberlain de 1961-63.

Con Oklahoma City arriba 126-122, Nikola Jokic, de Denver, anotó un triple y a Jaylin Williams, de Oklahoma City, le señalaron una falta sin balón al pelear para pasar por un bloqueo. Jamal Murray convirtió el tiro libre con 8,5 segundos restantes para empatar el partido.

Gilgeous-Alexander respondió, elevándose sobre Spencer Jones para su segundo triple en los últimos 14 segundos. Aaron Gordon, de Denver, falló un lanzamiento desesperado de lado a lado de la duela sobre la bocina.

El Thunder tiene marca de 6-0 desde que Gilgeous-Alexander regresó de una distensión abdominal que lo dejó fuera nueve partidos.

Williams anotó 29 puntos y Ajay Mitchell, en su regreso tras perderse 20 partidos por una distensión abdominal y un esguince de tobillo izquierdo, sumó 24 tantos.

Jokic registró 32 puntos, 14 rebotes y 13 asistencias. Fue su 24to triple-doble de la temporada y el 188vo de su carrera. Tim Hardaway Jr. anotó 28 puntos y Gordon agregó 23 puntos y 10 rebotes para los Nuggets.

