Un tiroteo en ciudad australiana deja tres muertos y un herido

Los servicios de emergencia respondieron a un aviso en una dirección en Lake Cargelligo, un pueblo de alrededor de 1.500 personas, tras recibir reportes de un tiroteo, según un comunicado de la policía.

Tres personas —dos mujeres y un hombre— estaban muertas, y otro hombre fue llevado al hospital grave pero estable, indicó la policía.

El o los tiradores parecían estar prófugos.

La policía instó a a la gente a evitar la zona y pidió los vecinos que permanecieran dentro de sus casas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP