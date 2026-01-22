americateve

Un tiroteo en ciudad australiana deja tres muertos y un herido

MELBOURNE, Australia (AP) — Tres personas murieron y otra resultó herida el jueves en un tiroteo en un pueblo del estado australiano de Nueva Gales del Sur, informó la policía.

Los servicios de emergencia respondieron a un aviso en una dirección en Lake Cargelligo, un pueblo de alrededor de 1.500 personas, tras recibir reportes de un tiroteo, según un comunicado de la policía.

Tres personas —dos mujeres y un hombre— estaban muertas, y otro hombre fue llevado al hospital grave pero estable, indicó la policía.

El o los tiradores parecían estar prófugos.

La policía instó a a la gente a evitar la zona y pidió los vecinos que permanecieran dentro de sus casas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

ULTIMA HORA

Cubano es arrestado en MIAMI por estafa con cientos de libras de langosta valoradas en miles de dólares

OPINION: Raúl Castro, el examen final

Fallece el general de división cubano Claro Orlando Almaguel Vidal, figura clave de la logística militar

