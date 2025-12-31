americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Un tiro de McCollum en los segundos finales da a los Wizards una victoria 114-113 sobre los Bucks

MILWAUKEE (AP) — C.J. McCollum encestó un tiro en suspensión decisivo con un segundo restante para darle a los Wizards de Washington una victoria de 114-113 sobre Giannis Antetokounmpo y los Bucks de Milwaukee el miércoles por la noche.

Kyle Kuzma, de los Bucks de Milwaukee, lleva el balón hacia la canasta, con la marca de Khris Middleton, de los Wizards de Washington, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 31 de diciembre de 2025, en Milwaukee. (AP Foto/Kylie Bridenhagen)
Kyle Kuzma, de los Bucks de Milwaukee, lleva el balón hacia la canasta, con la marca de Khris Middleton, de los Wizards de Washington, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 31 de diciembre de 2025, en Milwaukee. (AP Foto/Kylie Bridenhagen) AP

El tiro ganador de McCollum coronó una actuación de 18 puntos. Alex Starr y Bub Carrington anotaron cada uno 20 unidades.

Antetokounmpo anotó 33 tantos para liderar a los Bucks (14-20), quienes lanzaron un 41.1% desde el campo e hicieron 16 de 39 desde la distancia de tres puntos.

Kevin Porter Jr. anotó 19 y Ryan Rollins terminó con 16 para Milwaukee, que había ganado dos seguidos y buscaba su primera racha de tres victorias consecutivas de la temporada.

La bandeja de Kyle Kuzma en los últimos segundos del tercer período envió a los Bucks al último con una ventaja de 88-86. Milwaukee perdió el balón cuatro veces en los primeros dos minutos del cuarto, lo que impulsó una racha de 13-3 de Washington que incluyó tres triples consecutivos de Carrington y puso a los Wizards adelante 99-91 con 9:56 restantes.

Washington amplió su ventaja a diez puntos antes de que Milwaukee anotara siete puntos seguidos, incluidos dos canastas consecutivas de Antetokounmpo para dejar el marcador en 107-104 con 6:27 por jugar.

Antetokounmpo salió del campo con 5:14 por jugar después de caer fuerte al intentar penetrar por la línea para una bandeja. Milwaukee no anotó en sus siguientes cinco posesiones antes de que él regresara con 2:39 restantes y, después de que le anularan una canasta por una violación de pasos, asistió a Rollins para un triple abierto que empató el juego a 110.

Myles Turner encestó uno de dos tiros libres para poner a Milwaukee adelante con 1:15 restantes y Antetokounmpo añadió un par para hacer el juego de tres puntos antes del último impulso de los Wizards.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacados del día

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

Trump congela fondos federales para guarderías en Minnesota tras destaparse presunto fraude masivo bajo el gobierno de Tim Walz

Trump congela fondos federales para guarderías en Minnesota tras destaparse presunto fraude masivo bajo el gobierno de Tim Walz

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Mar-a-Lago, el lunes 29 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

CIA estuvo detrás de ataque en muelle venezolano que Trump vincula al narcotráfico

Escalada sin precedentes: EEUU ataca territorio venezolano con drones por primera vez

Escalada sin precedentes: EEUU ataca territorio venezolano con drones por primera vez

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter