Un tiro de McCollum en los segundos finales da a los Wizards una victoria 114-113 sobre los Bucks

Kyle Kuzma, de los Bucks de Milwaukee, lleva el balón hacia la canasta, con la marca de Khris Middleton, de los Wizards de Washington, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 31 de diciembre de 2025, en Milwaukee. (AP Foto/Kylie Bridenhagen) AP

El tiro ganador de McCollum coronó una actuación de 18 puntos. Alex Starr y Bub Carrington anotaron cada uno 20 unidades.

Antetokounmpo anotó 33 tantos para liderar a los Bucks (14-20), quienes lanzaron un 41.1% desde el campo e hicieron 16 de 39 desde la distancia de tres puntos.

Kevin Porter Jr. anotó 19 y Ryan Rollins terminó con 16 para Milwaukee, que había ganado dos seguidos y buscaba su primera racha de tres victorias consecutivas de la temporada.

La bandeja de Kyle Kuzma en los últimos segundos del tercer período envió a los Bucks al último con una ventaja de 88-86. Milwaukee perdió el balón cuatro veces en los primeros dos minutos del cuarto, lo que impulsó una racha de 13-3 de Washington que incluyó tres triples consecutivos de Carrington y puso a los Wizards adelante 99-91 con 9:56 restantes.

Washington amplió su ventaja a diez puntos antes de que Milwaukee anotara siete puntos seguidos, incluidos dos canastas consecutivas de Antetokounmpo para dejar el marcador en 107-104 con 6:27 por jugar.

Antetokounmpo salió del campo con 5:14 por jugar después de caer fuerte al intentar penetrar por la línea para una bandeja. Milwaukee no anotó en sus siguientes cinco posesiones antes de que él regresara con 2:39 restantes y, después de que le anularan una canasta por una violación de pasos, asistió a Rollins para un triple abierto que empató el juego a 110.

Myles Turner encestó uno de dos tiros libres para poner a Milwaukee adelante con 1:15 restantes y Antetokounmpo añadió un par para hacer el juego de tres puntos antes del último impulso de los Wizards. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP