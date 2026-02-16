americateve

Un pescador es el nuevo piloto de bobsleigh de Jamaica. Quiere ir más allá de 'Cool Runnings'

CORTINA D'AMPEZZO, Italia (AP) — El lunes habría sido un día fantástico para pescar en Jamaica. El clima era casi perfecto, con un sol radiante, pronósticos de temperaturas en torno a los 80 grados Fahrenheit, y brisas algo calmadas.

Los jamaicanos Shane Pitter (derecha) y Junior Harris en el bobsled de los Juegos Olímpicos de Invierno, el lunes 16 de febrero de 2026, en Cortina dAmpezzo, Italia. (AP Foto/Aijaz Rahi)
Los jamaicanos Shane Pitter (derecha) y Junior Harris en el bobsled de los Juegos Olímpicos de Invierno, el lunes 16 de febrero de 2026, en Cortina d'Ampezzo, Italia. (AP Foto/Aijaz Rahi)

En circunstancias normales, Shane Pitter probablemente habría estado en el agua.

Se está escribiendo el próximo capítulo de la historia del bobsleigh jamaicano, y al frente del relato está Pitter, de 26 años: alguien cuyo “trabajo de verdad” es ser pescador, y alguien que ha ganado bastante notoriedad por hacer videos sobre sus hazañas de pesca. En el camino, Pitter y Jamaica de algún modo descubrieron que también tiene muchísimo potencial como piloto de bobsleigh.

“Tenemos muchos atletas jóvenes en el equipo y que se están sumando al equipo”, comentó Pitter. “Todavía estamos en una etapa de desarrollo. Aunque somos atletas jóvenes, somos los mejores atletas que Jamaica ha tenido en bobsleigh”.

Estos Juegos Olímpicos son los novenos en los que Jamaica compite en pruebas de bobsleigh, una racha que comenzó —como probablemente casi todo el mundo en el planeta sabe— en Calgary en 1988 con el equipo que inspiró la película “Cool Runnings”. Y sigue siendo cierto hoy: si piensas en bobsleigh jamaicano, piensas en “Cool Runnings”.

A los jamaicanos no les molesta. O, quizá más exactamente, lo entienden.

“El hecho de que se me acerquen y me pregunten por ‘Cool Runnings’ y la historia y demás está bien”, señaló el freno Junior Harris. “Es agradable interactuar con los aficionados. Y voy a darles cada minuto que tenga, cuando tenga tiempo, aparte de practicar el deporte. Siempre voy a estar ahí para hablar con ellos”.

Jamaica nunca ha terminado mejor que 14º en una carrera olímpica de bobsleigh y eso quizá no cambie en Cortina. Pitter y Harris se ubican en el puesto 23 entre 26 trineos en las dos primeras mangas de la prueba de dos hombres del lunes, que concluirá el martes. Mica Moore estaba en el 15 de cara a las dos últimas mangas de la prueba femenina de monobob el lunes por la noche.

Las medallas olímpicas siguen siendo el sueño, pero están lejos. Y la financiación es un problema enorme, como siempre ha sido el caso: Moore, que en su día fue corredora de bobsleigh para Gran Bretaña, contó que gastó más de 40.000 libras (54.500 dólares) para financiar su temporada olímpica, simplemente porque no hay otra financiación disponible.

“Es un deporte muy caro, y yo estoy haciendo la temporada con un presupuesto barato”, afirmó Moore. “Tenemos corazón y tenemos determinación, y mientras tengas eso, haces que las cosas sucedan”.

Ella ve el potencial en Pitter.

“Lo único que sé de Shane es que le encanta conducir trineos de bobsleigh”, explicó Moore. “O sea, si tenemos un día libre, él está como: ‘Solo quiero volver al hielo’. Y yo: ‘OK, Shane, tengamos un día. Necesitamos un día’. Él está comprometido con esto. Y mientras el programa pueda seguir apoyándolo, le va a ir genial”.

Pitter podría ser quien encuentre la manera de, algún día, impulsar de forma realista que el bobsleigh jamaicano sea celebrado por algo más que la película. Esta temporada consiguió 10 medallas en el circuito de la Copa Norteamericana, ocho de ellas de oro, en lo que básicamente se ha convertido en la pista de local del equipo en Lake Placid, Nueva York.

“Podría ser el mejor piloto joven que hemos tenido”, manifestó a principios de este año el presidente de la federación jamaicana de bobsleigh, Chris Stokes.

Sigue habiendo un cierto aire de novedad en torno a los jamaicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno. Siguen siendo una historia que hace sentir bien, y con razón. Snoop Dogg ha pasado algo de tiempo con el equipo durante los Juegos, en parte por su papel de cara al público como embajador olímpico de la cadena estadounidense NBC, y en parte cuando las cámaras no estaban grabando. Les ofreció apoyo y ánimo, y los jamaicanos quedaron asombrados de que se tomara el tiempo para compartir con ellos unas palabras extra.

“Junior cocinó para Snoop Dogg y a Snoop le encantó su comida”, contó Pitter. “Se comió el pollo jerk hasta el hueso”.

Si Snoop y Pitter se vuelven a cruzar pronto, puede que haya pescado en el menú. Pitter planea retomar su carrera de pescador cuando termine la temporada de deslizamiento. También seguirá haciendo los videos de pesca, con la esperanza de que la experiencia olímpica le traiga más seguidores.

No, Pitter nunca ha pescado en hielo. Pero sí ve algunos paralelismos entre su trabajo y su deporte; a Pitter le gusta la pesca con arpón, que, según dice, le da muchísima fuerza en la parte superior del cuerpo, lo que le ayuda a tener un empuje más fuerte al inicio de la pista de bobsleigh.

Y cuando el clima se enfríe el próximo otoño, el bobsleigh —y un intento de llegar a los Juegos Olímpicos de 2030— volverá a estar en su mente.

“Para nosotros, esto es la vida real”, expresó Pitter. “La película es algo de ficción, pero esto es vida real, real. Nosotros somos el equipo real”.

