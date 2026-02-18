Un perro suelto hace un cameo olímpico en la pista de esquí de fondo en Milán-Cortina

Compartir en:









En esta imagen, tomada de un video proporcionado por Olympic Broadcasting Services (OBS), un perro corre hacia la pista cerca de la meta durante las eliminatorias del equipo femenino de esquí de fondo libre en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Tesero, Italia, el miércoles 18 de febrero de 2026. (Olympic Broadcasting Services vía AP) AP

Mientras esquiadoras de fondo de élite se esforzaban por llegar a la meta en las series del sprint por equipos femenino, un perro se metió en el recorrido y corrió junto a las atletas por la recta.

Las competidoras se mantuvieron concentradas mientras los espectadores vitoreaban al intruso canino antes de que cruzara la línea de meta y fuera sujetado por los responsables del recinto.

Más tarde, los funcionarios explicaron que el perro se había escapado de un dueño local mientras salía a pasear cerca.

El incidente ocurrió el mismo día y en el mismo recorrido en el que se hizo historia olímpica: Johannes Hoesflot Klaebo, de Noruega, ganó su décima medalla de oro, un récord, y la quinta en los Juegos de Milán Cortina.

FUENTE: AP