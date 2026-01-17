americateve

Un periodista taiwanés es acusado de sobornar a militares para filtrar información a China

TAIPÉI (AP) — Un periodista fue detenido el sábado en Taiwán bajo acusaciones de sobornar a miembros del ejército para proporcionar información militar a personas de China continental, mientras la isla autónoma intensifica su lucha contra la posible infiltración desde China.

ARCHIVO - Una bandera nacional taiwanesa ondea cerca del edificio Taipei 101 en el monumento nacional Doctor Sun Yat-Sen en Taipéi, Taiwán, el 7 de mayo de 2023. (AP Foto/Chiang Ying-ying, Archivo)
La Fiscalía del Distrito de Qiaotou en Taiwán dijo en un comunicado que un tribunal de distrito ordenó la detención de un reportero de televisión de apellido Lin y de cinco militares, tanto en servicio como retirados. El comunicado no identificó al periodista, pero CTi TV emitió un comunicado sobre la detención de su reportero Lin Chen-you.

La empresa afirmó que no conoce los detalles del caso, pero pidió un proceso judicial justo y añadió "Dios bendiga a Taiwán".

Aunque Taiwán procesa regularmente casos de espionaje dentro del gobierno y el ejército, las acusaciones contra periodistas son inusuales.

Beijing, que reclama a Taiwán como parte de su territorio y amenaza con tomar el control de la isla por la fuerza si es necesario, ha estado aumentando la presión militar contra la isla. El mes pasado, el ejército de China realizó maniobras a gran escala alrededor de la isla durante dos días después de un anuncio de Washington sobre ventas de armas a gran escala a Taiwán.

Los fiscales acusan a Lin de pagar cantidades que van desde varios miles hasta decenas de miles de dólares taiwaneses (decenas a cientos de dólares estadounidenses) a militares actuales a cambio de que proporcionaran información a "individuos chinos". La oficina no especificó quiénes eran las personas chinas ni si estaban vinculadas al gobierno chino.

Las autoridades allanaron las viviendas del reportero y de nueve militares, tanto en servicio como retirados, el viernes como parte de una investigación sobre violaciones de las leyes de seguridad nacional y corrupción de Taiwán y la divulgación de información confidencial. CTi dijo que sus oficinas no fueron allanadas.

Según la página de Facebook de Lin, era un reportero político y presentador que cubría la legislatura de la isla.

China y Taiwán están gobernadas por separado desde 1949, cuando el Partido Comunista llegó al poder en Beijing tras una guerra civil. Las fuerzas del derrotado Partido Nacionalista huyeron a Taiwán, que posteriormente pasó de la ley marcial a la democracia multipartidista.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

