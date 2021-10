Un nuevo ataque aéreo golpea la capital de Tigray, Etiopía

Los bombardeos han causado terror en una ciudad bajo asedio, donde médicos y otros han dicho que se están quedando sin medicinas y otros productos básicos.

Pese a las peticiones la ONU y otros de que permita los servicios básicos y la ayuda humanitaria para los 6 millones de personas de Tigray, el gobierno etíope describió esta semana esas expectativas como “absurdas". Mientras tanto, las fuerzas de Tigray combaten ahora en las regiones vecinas de Amhara y Afar. Cientos de miles de personas se han visto desplazadas allí, lo que agrava la crisis letal.

“Aunque no se han producido todos los movimientos, probablemente habrá una reducción de casi 530 a unos 220 empleados de Naciones Unidas sobre el terreno en Tigray”, dijo a The Associated Press el vocero humanitario de Naciones Unidas Saviano Abreu. La decisión “tiene relación directa con las limitaciones operativas que hemos encontrado en los últimos meses” y con motivos de seguridad, señaló.

La escasez de combustible y efectivo provocada por el bloqueo del gobierno sobre Tigray “ha hecho extremadamente difícil para los cooperantes mantener actividades que salvan vidas” cuando son más necesarias, añadió Abreu.

Unos 1.200 trabajadores humanitarios, incluida la delegación reducida de la ONU, seguirán en Tigray, confirmó.

AP ha confirmado en las últimas semanas que se han producido muertes de hambre bajo el bloqueo del gobierno.