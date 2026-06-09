Un Mundial más grande y más caro: Así cambia 2026 frente a Estados Unidos 1994

ARCHIVO - Foto del sábado 18 de junio de 1994, la afición ovaciona durante el partido de Estados Unidos y Suiza, en el Silverdome. (AP Foto/Bill Waugh, Archivo) AP

1994: Los precios de las entradas oscilaban entre 25 y 75 dólares para los partidos de la primera ronda (40-120 dólares para el partido inaugural), y entre 180 y 475 dólares para la final en el Rose Bowl de Pasadena, California.

2026: Cuando la FIFA puso a la venta en diciembre las entradas para partidos individuales, los precios iban de 140 a 2.735 dólares para los partidos de la primera ronda y de 4.185 a 8.680 dólares para la final. Este fue el primer Mundial con los llamados precios dinámicos, lo que significa que el valor refleja la demanda real o percibida. La FIFA elevó en abril el precio máximo para la final a 10.990 dólares .

1994: Este fue el último Mundial con 24 selecciones. El cuadro se amplió a 32 en 1998.

2026: Para este torneo se amplió a 48 selecciones y se estableció una nueva ronda de dieciseisavos de final. Los finalistas jugarán ocho partidos.

1994: En ese momento, la FIFA especificaba que los campos debían medir 68 por 105 metros, pero permitía que los operadores de los estadios ignoraran esa norma y mantuvieran canchas más estrechas.

2026: Esta vez, los estadios han sido modificados para cumplir con el estándar.

Asistencia

1994: El torneo atrajo un récord de 3,59 millones de espectadores, un promedio de 68.991 en 52 partidos.

2026: Con el doble de partidos este año, es probable que la asistencia sea de 6 millones a 7 millones.

Alcance geográfico

1994: El torneo de 1994 se jugó en nueve estadios, todos en Estados Unidos. El partido inaugural se disputó en el Soldier Field de Chicago.

2026: Esta vez se utilizarán 16 estadios: 11 en Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá. Todos los partidos a partir de los cuartos de final se jugarán en Estados Unidos. Chicago no será parte de las sedes, pues la ciudad no estaba interesada, aludiendo a lo que afirmó que era una falta de garantías financieras por parte de la FIFA.

Palcos de lujo

1994: El torneo utilizó cinco sedes de la NFL, entre ellas el ya demolido Giants Stadium, Foxboro Stadium, Pontiac Silverdome y el RFK Stadium.

2026: Las 11 sedes en Estados Unidos son estadios de la NFL con abundantes palcos de lujo y asientos premium. Entre las sedes de 1994, se mantienen el Soldier Field junto con el Rose Bowl, el Cotton Bowl, el Citrus Bowl y el Stanford Stadium. Ninguno de esos se está utilizando para este Mundial.

Pausas para hidratarse

1994: Los equipos jugaron sin interrupciones en un clima que por momentos fue caluroso y húmedo.

2026: Volverá a hacer calor y humedad, pero esta vez los partidos tendrán pausas de tres minutos para hidratarse en cada tiempo, que los entrenadores probablemente usarán como breves sesiones de estrategia.

Suplentes

1994: A los equipos se les permitían dos sustituciones, una regla introducida por primera vez para el torneo de 1990, y una nueva disposición permitía una tercera por un portero lesionado o un guardameta que recibiera tarjeta roja. A partir de 1998 se permitió un tercer cambio y, en caso de que un partido se fuera a la prórroga, un cuarto en 2018.

2026: Desde 2022, cada equipo puede utilizar cinco sustituciones, con una sexta posible en la prórroga y otra en cualquier momento para reemplazar a un jugador que haya sufrido una conmoción cerebral.

El juego de los nombres

Los nombres de los jugadores se añadieron a las camisetas para el torneo de 1994 y se han convertido en un estándar en el fútbol. Los números en los uniformes se volvieron obligatorios para el Mundial de 1950 y los números fijos que se mantenían iguales durante todo el torneo comenzaron en 1954. Los números en los pantalones cortos fueron obligatorios a partir de 1974 y en la parte frontal de las camisetas en 1994.

¿Quién manda?

1994: Un comité organizador local gestionó en gran medida los preparativos del Mundial hasta el torneo de 2022; World Cup USA 1994 estuvo encabezado por Alan Rothenberg, un abogado de California que presidía la Federación de Fútbol de Estados Unidos. Rothenberg recorrió el país como principal vendedor del deporte.

2026: La FIFA está dirigiendo el torneo de este año y su presidente, Gianni Infantino, ha sido el más visible al congraciarse con el presidente de Estados Unidos Donald Trump, incluso otorgándole un premio de paz de la FIFA.

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FUENTE: AP