Un muerto y cuatro heridos en un tiroteo en un ayuntamiento de República Checa

PRAGA (AP) — Una persona murió el lunes y cuatro resultaron heridas, incluido un policía, en un tiroteo en un ayuntamiento en el norte de la República Checa, según informaron las autoridades.