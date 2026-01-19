Un muerto y cuatro heridos en un tiroteo en un ayuntamiento de República Checa

La policía indicó que el sospechoso fue abatido y que no había más peligro.
PRAGA (AP) — Una persona murió el lunes y cuatro resultaron heridas, incluido un policía, en un tiroteo en un ayuntamiento en el norte de la República Checa, según informaron las autoridades.
La balacera tuvo lugar en el ayuntamiento de Chribska, según informó la policía.
El motivo del tiroteo no estaba claro de inmediato.
FUENTE: AP
