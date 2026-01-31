Un muerto y 14 heridos tras explosión en puerto de Irán

Compartir en:









En la imagen, publicada por el sitio web de la Oficina del Líder Supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei ora en la tumba del fallecido fundador revolucionario, el ayatolá Jomeini, cuya foto se muestra a la derecha, para conmemorar el 47mo aniversario de su regreso del exilio durante la Revolución Islámica de 1979, mientras Hassan, el nieto de Jomeini, permanece sentado en el fondo, en las afueras de Teherán, el sábado 31 de enero de 2026. (Oficina del Líder Supremo de Irán vía AP) AP

La explosión ocurrió un día antes del ejercicio naval que Irán realizaría en el Estrecho de Ormuz, la angosta entrada del Golfo Pérsico por donde pasa una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo. El ejército de Estados Unidos había advertido a Teherán que no pusieran en riesgo a sus buques de guerra o al tráfico comercial en el estrecho, donde se encuentra Bandar Abbas.

La televisión estatal citó a un bombero local que atribuyó la explosión a una fuga de gas. Los medios informaron que al menos 14 personas más resultaron heridas en la explosión, ocurrida en el edificio de ocho pisos, que hizo estallar ventanas y cubrió la calle con escombros.

El periódico local Sobh-e Sahel emitió imágenes de uno de sus corresponsales hablando frente al edificio. En las imágenes puede verse una secuencia que mostraba a un hombre con botas negras y un uniforme verde de las fuerzas de seguridad siendo trasladado en una camilla. Llevaba un collarín y parecía sufrir dolor; su mano izquierda cubría la insignia en su uniforme.

En su informe, el periódico local no mencionó el traslado del miembro de las fuerzas de seguridad. El grupo paramilitar Guardia Revolucionaria de Irán no habló de la explosión, aparte de negar que un comandante de la marina de la Guardia hubiera resultado herido en el incidente.

Otro estallido, atribuido a una explosión de gas, ocurrió el sábado en la ciudad suroccidental de Ahvaz, provocando la muerte de cinco personas, informaron los medios estatales.

Esto ocurre en medio de la tensión en Irán por la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de lanzar un ataque militar contra el país por el asesinato de manifestantes pacíficos o la posible ejecución masiva de los detenidos en una gran represión de las manifestaciones.

Ali Larijani, un alto funcionario de seguridad en Irán, escribió en X la tarde del sábado que “los arreglos estructurales para las negociaciones están progresando”. Sin embargo, no hay señales públicas de conversaciones con Estados Unidos, que el líder supremo de Irán de 86 años, el ayatolá Ali Jamenei, ha descartado repetidamente. —- Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP