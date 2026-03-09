americateve

Un muerto, un herido y dos desaparecidos deja derrumbe de un edificio en la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Una persona murió y otra resultó herida al derrumbarse un edificio en demolición en el centro de la Ciudad de México, anunciaron el lunes las autoridades locales.

Los cuerpos de rescate y militares mantienen las operaciones de búsqueda de otras dos personas que quedaron atrapadas entre los escombros.

El incidente ocurrió pasado el mediodía en una avenida de la alcaldía capitalina de Cuauhtémoc en medio de las labores de demolición de un edificio que resultó afectado por el sismo de 2017.

Cuando un grupo de obreros se encontraba trabajando en uno de los pisos del edificio la estructura colapsó por completo y una nube de polvo cubrió el lugar.

Entre los que presenciaron el derrumbe estaba el albañil Juan Espinosa quien relató a The Associated Press que cuando se encontraba descansando, en su hora de almuerzo, vio como colapso el edificio y solo quedó una “capa de polvo gigante”.

Espinosa afirmó que el edificio quedó “dañado” tras el terremoto, y que “los golpes y luego las pistolas que vibran, y todo eso, pues hizo que se colapsara”.

La secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital, Myriam Urzúa, dijo a la prensa que los bomberos lograron rescatar con vida a una persona que presentó diversas lesiones y que fue trasladado a un hospital. El sobreviviente fue identificado por un familiar como Luis Miranda, de 46 años.

Las autoridades también recuperaron el cuerpo sin vida de una persona, informó Urzúa, y agregó que aun se mantiene la búsqueda de otros dos trabajadores.

FUENTE: AP

