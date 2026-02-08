Un muerto en un bombardeo ruso en Ucrania mientras EEUU reclama un acuerdo de paz para junio

Compartir en:









El ataque a la ciudad de Kramatorsk en la región ucraniana de Donetsk provocó un incendio en un bloque de apartamentos de nueve pisos, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

Rusia también atacó la infraestructura energética en la región ucraniana de Poltava durante la noche del sábado al domingo, dijo Serhii Koretskyi, director ejecutivo de la empresa estatal de gas de Ucrania, Naftogaz.

Rusia ha golpeado la red eléctrica de Ucrania, especialmente en invierno, a lo largo de la guerra que ya lleva casi cuatro años. Su objetivo es debilitar la voluntad de resistencia ucraniana en una estrategia que los funcionarios de Kiev describen como convertir el invierno en un arma.

Zelenskyy dijo el viernes a los periodistas que Estados Unidos ha dado a Ucrania y Rusia un plazo hasta junio para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra. Si no se cumple el plazo de junio, el gobierno de Trump probablemente presionará a ambas partes, añadió.

"Los estadounidenses están proponiendo que las partes terminen la guerra para principios de este verano y probablemente presionarán a las partes precisamente según este calendario", dijo Zelenskyy. "Y dicen que quieren hacer todo para junio. Y harán todo para terminar la guerra. Y quieren un calendario claro de todos los eventos".

Dijo que Estados Unidos propuso celebrar la próxima ronda de conversaciones trilaterales la próxima semana en su país por primera vez, probablemente en Miami. "Confirmamos nuestra participación", añadió.

El último plazo sigue a las conversaciones trilaterales mediadas por Estados Unidos en Abu Dabi que no produjeron un avance, ya que las partes se aferran a demandas mutuamente excluyentes. Rusia está presionando a Ucrania para que se retire del Donbás, donde los combates siguen siendo intensos, una condición que Kiev dice que nunca aceptará. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP