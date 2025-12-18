Un misterioso sombrero, un gato ladrón y otras historias que nos hicieron sonreír en 2025

ARCHIVO - Pedro Elías Garzón Delvaux, a la derecha, pasa caminando mientras agentes de policía bloquean una entrada al Louvre después de que ladrones llevaron a cabo un asalto a plena luz del día y se llevaran joyas de la corona francesa, en París, el 19 de octubre de 2025. (Foto AP/Thibault Camus, archivo) AP

El audaz robo en el museo más visitado del mundo en noviembre no fue solo un misterio de "quién lo hizo", sino de "quién lo llevaba puesto". Horas después de que los ladrones se llevaran las joyas de la corona francesa del Louvre, un fotógrafo de AP capturó una imagen de un joven elegantemente vestido junto a la policía.

¿Quién era este misterioso "Hombre del Fedora"? Un chico de 15 años que prefiere la ropa de época y los detectives de ficción.

"No quería decir inmediatamente que era yo", expresó Pedro Elías Garzón Delvaux una semana después. "Con esta foto, hay un misterio, así que hay que hacerlo durar".

En septiembre se resolvió otro misterio relacionado con el arte cuando los científicos confirmaron la fuente del color azul en una de las célebres pinturas de Jackson Pollock. Mientras que los orígenes de los rojos y amarillos salpicados en el expresionismo abstracto "Número 1A, 1948" eran bien conocidos, se necesitó química para confirmar el rico turquesa como azul de manganeso.

Mientras tanto, en Nueva Zelanda, un gato llamado Leonardo da Pinchy tenía más en común con los ladrones del Louvre que con el artista que inspiró su apodo. El felino delincuente afecto a la ropa pasó un año robando prendas de los tendederos antes de que su avergonzada dueña publicara fotos de sus botines en Facebook. Aquellos que se presentaron para reclamar sus pertenencias en julio incluyeron a una mujer que reconoció su ropa interior rosa y morada.

Historias — y aletas y plumas — de supervivencia

También en la categoría de animales que se comportan mal: una ballena jorobada que brevemente se tragó a un kayakista frente a la Patagonia chilena en febrero.

"Pensé que estaba muerto", dijo Adrián Simancas. "Pensé que me había comido, que me había tragado".

El padre de Simancas capturó el momento en video mientras animaba a su hijo a mantener la calma, y ambos regresaron a la orilla sin lesiones.

En otros lugares, los animales enfrentaron sus propios desafíos este año.

Aproximadamente 7.000 pollitos y otras aves murieron en un camión de servicio postal abandonado en Delaware en mayo. Pero otros 5.000 pollitos que soportaron tres días sin comida ni agua fueron rescatados por un refugio local de animales, donde los trabajadores pasaron semanas cuidándolos y encontrándoles nuevos hogares. Algunos de los adoptantes se llevaron cientos, con la esperanza de tener gallinas ponedoras, mientras que otros los adoptaron como mascotas.

Y aunque no estaban en peligro mortal, los elefantes de un zoológico de San Diego mostraron sus habilidades de supervivencia en abril cuando un terremoto de magnitud 5,2 sacudió el sur de California. Un video de su recinto mostró a tres elefantes mayores, hembras, apresurándose a rodear y proteger a dos elefantes de siete años, llamados Zuli y Mkhaya.

"Es genial verlos haciendo lo que todos deberíamos hacer, lo que cualquier padre hace, que es proteger a sus hijos", manifestó Mindy Albright, curadora de mamíferos en el San Diego Zoo Safari Park.

Niñas, diosas y sabias

Para algunos padres en Nepal, la crianza de los hijos implica competir para que sus hijas sean seleccionadas y apartadas como diosas vivientes. En octubre, Aryatara Shakya, de dos años, fue celebrada como la nueva Kumari, o "diosa virgen", un puesto que ocupará hasta que llegue a la pubertad.

"Ayer era solo mi hija, pero hoy es una diosa", dijo su padre, Ananta Shakya.

La participación de otro padre en el hito de su hija ocurrió en agosto, cuando 2.000 personas asistieron a la quinceañera de Isela Anahí Santiago Morales, de 15 años, en Axtla de Terrazas, México.

Después de que pocos invitados asistieran para marcar su paso simbólico de la niñez a la adultez, el padre de Isela publicó sobre la comida sobrante en Facebook. Siguió una avalancha de apoyo, lo que llevó a una repetición en agosto con una decena de grupos musicales que se presentaron en dos escenarios. Con una tiara brillante y un vestido de gala rosa resplandeciente, la tímida Isela pidió a los asistentes que donaran juguetes para niños vulnerables en vez de llevarle regalos.

Mientras tanto, algunas mujeres en otros lugares se alejaron de los looks glamorosos y dejaron de usar maquillaje por completo en 2025, quizás inspiradas por la apariencia sin maquillaje de la actriz Pamela Anderson en desfiles de moda y estrenos de películas.

"No estoy tratando de ser la chica más bonita de la sala", dijo Anderson a Vogue durante la Semana de la Moda de París. "Siento que es solo libertad. Es como un alivio".

Mientras que los expertos en septiembre ofrecieron consejos para ir sin maquillaje, la mujer más anciana del mundo ofreció un consejo más universal en primavera.

Ethel Caterham, de 116 años, se convirtió en la persona viva de más edad en el mundo a principios de este año. Describió su método para la longevidad desde su asilo en Surrey, al suroeste de Londres:

"Nunca discutir con nadie", afirmó. "Escucho, y hago lo que me gusta".

