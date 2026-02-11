americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Un manatí de 186 kilos rescatado del drenaje pluvial en Florida se recupera en SeaWorld Orlando

FORT LAUDERDALE, Florida, EE.UU. (AP) — Un manatí que quedó atrapado en un drenaje pluvial de Florida mientras buscaba aguas más cálidas se está recuperando en SeaWorld Orlando tras un rescate coordinado.

Esta foto proporcionada por el Cuerpo de Bomberos del Condado de Brevard muestra un manatí que quedó atrapado en un desagüe pluvial el lunes 9 de febrero de 2026 en Melbourne Beach, Florida. (Cuerpo de Bomberos del Condado de Brevard vía AP)
Esta foto proporcionada por el Cuerpo de Bomberos del Condado de Brevard muestra un manatí que quedó atrapado en un desagüe pluvial el lunes 9 de febrero de 2026 en Melbourne Beach, Florida. (Cuerpo de Bomberos del Condado de Brevard vía AP) AP

Varias unidades de rescate de bomberos y funcionarios de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, la Universidad de Florida e incluso las grúas de Jack's Wrecker Service fueron convocados el martes para sacar del desagüe pluvial en Melbourne Beach al animal de 186 kilos (410 libras).

Los equipos se presentaron en el lugar después de que un trabajador de Melbourne Beach avistara al manatí, informó a WESH-TV en Orlando el vicealcalde de la ciudad, Terry Cronin.

“Estamos en el proceso de mejorar el desagüe pluvial en Melbourne Beach. Nuestra gente estaba haciendo un levantamiento. Y uno de los topógrafos notó un manatí en lo que se llama una caja deflectora”, indicó Cronin.

El manatí macho fue trasladado a SeaWorld Orlando, donde está siendo atendido en una de las piscinas médicas del parque, señaló la portavoz Stephanie Bechara.

“Respira por sí solo, se mueve de manera independiente y muestra interés por la comida. Nuestros equipos están ajustando los niveles de agua para favorecer la flotabilidad y la comodidad como parte de su atención”, precisó Bechara.

Añadió que trabajan para estabilizar y rehabilitar a los manatíes rescatados para que, en última instancia, puedan ser devueltos a su hábitat natural.

En 2021, las autoridades registraron más de 1.100 muertes de manatíes, causadas en su mayoría por inanición. La agencia estatal de pesca y vida silvestre indicó que las muertes han disminuido de forma significativa, con 565 decesos registrados en 2024 y 555 en 2023.

El año pasado, SeaWorld Orlando rescató a 56 manatíes y este año ya ha recibido a siete. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

Destacados del día

Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Giménez: los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms

Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Giménez: los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms

Cuba recorta cirugías y servicios médicos: Ministro admite crisis profunda del sistema de salud

Cuba recorta cirugías y servicios médicos: Ministro admite crisis profunda del sistema de salud

Congresistas cubanoamericanos piden a Trump cancelar licencias que permiten negocios de EEUU con Cuba

Congresistas cubanoamericanos piden a Trump cancelar licencias que permiten negocios de EEUU con Cuba

ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter