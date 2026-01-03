americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Un increíble Šulc anota dos goles y Lyon vence a Mónaco en la Ligue 1

PARÍS (AP) — El centrocampista Pavel Šulc mantuvo su racha goleadora con dos anotaciones y el Lyon, que ocupa el quinto lugar, superó el sábado 3-1 en la Ligue 1 al Mónaco, que atraviesa dificultades.

Šulc es uno de los mejores fichajes de esta temporada en el fútbol francés y elevó su cuenta a 11 goles en 23 partidos desde que se unió del poco conocido club checo Jablonec en la pretemporada.

Marcó desde corta distancia en la primera mitad y lanzó un excelente disparo desde el borde del área a los 57 minutos para poner al Lyon nuevamente por delante, después de que Mamadou Coulibaly igualara en el tiempo de descuento de la primera mitad.

El defensor brasileño Abner Vinicius hizo el 3-1 al final. Mónaco, que está en la mitad de la tabla, perdió por sexta vez en siete partidos de liga.

El portero del Mónaco, Lukas Hradecky, salió lesionado al principio tras recibir un golpe en la rodilla después de un desafío con Šulc y fue reemplazado por Philipp Köhn.

El gol inicial del Lyon llegó al 35 después de un tiro de esquina de Corentin Tolisso que cabeceó Nicolas Tagliafico y Šulc empujó con la rodilla.

El Mónaco igualó cuando la defensa del Lyon no pudo manejar un pase largo hacia el delantero Folarin Balogun y Coulibaly se benefició. Coulibaly recibió una tarjeta roja directa a los 70 minutos por una peligrosa entrada alta en el pecho de Tagliafico.

Más tarde, Niza recibió al Estrasburgo bajo el nuevo entrenador Claude Puel. Recientemente reemplazó a Franck Haise en medio de altas tensiones en el equipo, que recientemente terminó una racha de nueve derrotas consecutivas.

En el otro partido del sábado, el Lille enfrenta al Rennes.

Lens en lo alto

El Lens superó el viernes 3-0 al Tolosa para asegurar de mantener el primer lugar por delante del Paris Saint-Germain.

El domingo, el PSG, que ocupa el segundo lugar, recibe al modesto Paris FC en el primer derbi de la capital en la liga masculina francesa desde 1990.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacados del día

🚨 La primera imagen de Nicolás Maduro esposado: Trump difunde foto y afirma que fue capturado

🚨 La primera imagen de Nicolás Maduro esposado: Trump difunde foto y afirma que fue capturado

Nicolas Maduro ha sido capturado y sacado del país tras un ataque a gran escala de EEUU en Venezuela

Nicolas Maduro ha sido capturado y sacado del país tras un "ataque a gran escala" de EEUU en Venezuela

🚨 ALERTA MÁXIMA: Reportan bombardeos de EEUU. contra bases militares en varios puntos de Venezuela
ALARMA

🚨 ALERTA MÁXIMA: Reportan bombardeos de EEUU. contra bases militares en varios puntos de Venezuela

Maduro declara estado de emergencia tras denunciar ataques contra objetivos militares en Venezuela

Maduro declara estado de emergencia tras denunciar ataques contra objetivos militares en Venezuela

🚨 CRIMEN QUE ESTREMECE A MATANZAS: Arrestan a dos hombres por la muerte del adolescente Dilan Alejandro en Colón

🚨 CRIMEN QUE ESTREMECE A MATANZAS: Arrestan a dos hombres por la muerte del adolescente Dilan Alejandro en Colón

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter