Un increíble Šulc anota dos goles y Lyon vence a Mónaco en la Ligue 1

Šulc es uno de los mejores fichajes de esta temporada en el fútbol francés y elevó su cuenta a 11 goles en 23 partidos desde que se unió del poco conocido club checo Jablonec en la pretemporada.

Marcó desde corta distancia en la primera mitad y lanzó un excelente disparo desde el borde del área a los 57 minutos para poner al Lyon nuevamente por delante, después de que Mamadou Coulibaly igualara en el tiempo de descuento de la primera mitad.

El defensor brasileño Abner Vinicius hizo el 3-1 al final. Mónaco, que está en la mitad de la tabla, perdió por sexta vez en siete partidos de liga.

El portero del Mónaco, Lukas Hradecky, salió lesionado al principio tras recibir un golpe en la rodilla después de un desafío con Šulc y fue reemplazado por Philipp Köhn.

El gol inicial del Lyon llegó al 35 después de un tiro de esquina de Corentin Tolisso que cabeceó Nicolas Tagliafico y Šulc empujó con la rodilla.

El Mónaco igualó cuando la defensa del Lyon no pudo manejar un pase largo hacia el delantero Folarin Balogun y Coulibaly se benefició. Coulibaly recibió una tarjeta roja directa a los 70 minutos por una peligrosa entrada alta en el pecho de Tagliafico.

Más tarde, Niza recibió al Estrasburgo bajo el nuevo entrenador Claude Puel. Recientemente reemplazó a Franck Haise en medio de altas tensiones en el equipo, que recientemente terminó una racha de nueve derrotas consecutivas.

En el otro partido del sábado, el Lille enfrenta al Rennes.

Lens en lo alto

El Lens superó el viernes 3-0 al Tolosa para asegurar de mantener el primer lugar por delante del Paris Saint-Germain.

El domingo, el PSG, que ocupa el segundo lugar, recibe al modesto Paris FC en el primer derbi de la capital en la liga masculina francesa desde 1990.

