Un incendio arrasa la última barriada que quedaba en Seúl

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Un incendio registrado el viernes en uno de los últimos barrios pobres de Seúl arrasó viviendas improvisadas y obligó a decenas de residentes a huir, pero no se reportaron víctimas de inmediato.

Bomberos tratan de extinguir un incendio en Seúl, Corea del Sur, el 16 de enero de 2026. (Choi Jin-seok/Newsis vía AP)
Bomberos tratan de extinguir un incendio en Seúl, Corea del Sur, el 16 de enero de 2026. (Choi Jin-seok/Newsis vía AP)

Gran parte del incendio estaba bajo control unas seis horas y media después de que comenzara en la barriada de Guryong, en el sur de Seúl, según los bomberos.

En una conferencia de prensa televisada, el oficial de bomberos Jeong Gwang-hun explicó que los rescatistas estaban yendo casa por casa en la zona afectada para encontrar posibles víctimas.

Más de 1.200 personas, entre bomberos y policías, se desplazaron al lugar, agregó, señalando que la causa del incendio estaba siendo investigada.

La barriada, situada en una ladera, ha sufrido incendios ocasionales a lo largo de los años, una vulnerabilidad que, según los observadores, está relacionada con la gran densidad de viviendas, construidas con materiales fácilmente inflamables.

El vecindario está ubicado cerca de algunos de los barrios más caros de Seúl, con imponentes bloques residenciales y lujosos distritos comerciales, y ha sido durante mucho tiempo un símbolo de las marcadas desigualdades financieras en Corea del Sur.

Se formó en la década de 1980 como asentamiento para personas que habían sido desalojadas de sus barrios originales debido a proyectos de demolición y reurbanización a gran escala.

Durante esos años, cientos de miles de residentes en la ciudad fueron desalojados de sus casas en barrios marginales y asentamientos de bajos ingresos, un proceso que los líderes, respaldados por el ejército, consideraron crucial para embellecer la ciudad para los visitantes extranjeros antes de los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

