Un hombre muere y dos policías resultan heridos en una balacera en Carolina del Norte

MINT HILL, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Un hombre fue abatido el viernes tras dispararle a policías en un suburbio de Charlotte, Carolina del Norte, durante un intercambio de custodia de un menor, informaron autoridades.

Dos agentes policiales de Mint Hill también resultaron heridos en el tiroteo y se encuentran sumamente graves, según un comunicado difundido por la policía de Mint Hill en redes sociales.

Los agentes fueron convocados al intercambio en una tienda Edible Arrangement aproximadamente a las 10:45 de la mañana. Autoridades indicaron que el hombre sacó un arma y comenzó a disparar, y los agentes contraatacaron. La policía dice que él murió en la balacera.

Algunos empleados de Empire Pizza estaban en un descanso para fumar cerca de allí y vieron a dos agentes entrar en la tienda, comentó el gerente Kevin Phayme a los reporteros en el lugar. Posteriormente vieron a uno de ellos sacar al otro con sangre en las manos, agregó.

Mint Hill es un suburbio de unos 27.000 habitantes, ubicado a unos 19 kilómetros (12 millas) al este de Charlotte.

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

