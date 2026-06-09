Un grupo armado secuestra a 39 personas durante negociaciones en el noroeste de Nigeria

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El presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, asiste a las celebraciones por el 70 aniversario de la Armada de Nigeria en el paseo marítimo Eko Atlantic en Lagos, Nigeria. el lunes 1 de junio de 2026. (AP Foto/Sunday Alamba) AP

Los secuestros ocurrieron el domingo, cuando unas 47 personas estaban en la reunión con la esperanza de negociar una “reconciliación y un acercamiento por la paz”, cuando el líder bandido llegó con sus hombres armados y se llevó a 39, señaló en un comunicado el portavoz policial Yazid Abubakar.

El ataque ocurrió en la comunidad de Magamin Diddi, en el área de Maradun, en Zamfara, una región del noroeste de Nigeria. La reunión no era inusual, ya que las comunidades que sienten que el ejército no las protege de ataques constantes a menudo negocian con los grupos armados.

Nigeria enfrenta una compleja crisis de seguridad, especialmente en el norte, donde una insurgencia de más de una década y las actividades de grupos armados que realizan secuestros para pedir rescate y gestionan operaciones de minería ilegal han agravado los desafíos de seguridad del país.

La insurgencia, que lleva años en marcha en el noreste y se ha extendido por todo el país, ha matado a miles de personas y desplazado a millones, según Naciones Unidas. Los ataques de bandas criminales también son generalizados en toda Nigeria.

El secuestro más reciente se produce después de que el ejército nigeriano informara el domingo que liberó a 360 personas capturadas por el grupo armado Boko Haram en el sur de Borno, también en el noreste del país.

Esa operación, según el ejército, tuvo lugar en las montañas Mandara, que son un bastión del grupo militante. Boko Haram y su facción escindida —un grupo afiliado al Estado Islámico conocido como Provincia del Estado Islámico en África Occidental— son los grupos armados islamistas más destacados de la región.

El país de África Occidental indicó el mes pasado que su operación conjunta con Estados Unidos había matado a 175 combatientes del afiliado del Estado Islámico. Analistas afirman que el gobierno no está haciendo lo suficiente para proteger a sus ciudadanos, pese a las reiteradas promesas del presidente, Bola Tinubu, de frenar la crisis. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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