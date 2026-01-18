americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Un gran incendio arrasa decenas de tiendas en un centro comercial del sur de Pakistán. Hay 3 muertos

KARACHI, Pakistán (AP) — Un enorme incendio arrasó el sábado por la noche un centro comercial de varios pisos en Karachi, la ciudad más grande del sur de Pakistán, donde mató al menos a tres personas e hirió a una docena, según informaron la policía y los trabajadores de emergencias.

Gente reunida mientras los bomberos intentan conrolar un enorme incendio en un centro comercial de varias plantas en Karachi, Pakistán, el domino 18 de enero de 2026. (AP Foto/Mohammad Farooq)
Gente reunida mientras los bomberos intentan conrolar un enorme incendio en un centro comercial de varias plantas en Karachi, Pakistán, el domino 18 de enero de 2026. (AP Foto/Mohammad Farooq) AP

Los bomberos y rescatistas acudieron al Gul Plaza poco después de las 10 de la noche tras recibir avisos del incendio, dijeron la policía y los funcionarios de rescate. Según los medios locales, la mayoría de los propietarios de las tiendas estaban cerrando sus negocios o ya se habían ido cuando el fuego estalló y se propagó rápidamente.

La causa del incendio no se conocía de inmediato. La policía dijo que se iniciaría una investigación una vez que el fuego fuera extinguido. Sin embargo, la mayoría de las estructuras en Karachi y otras partes del país carecen de sistemas de prevención y extinción de incendios, lo que a menudo resulta en daños y víctimas.

Las imágenes de televisión mostraron a los bomberos con equipo de protección luchando contra las llamas. Varios camiones de bomberos emplearon escaleras, cañones de agua y mangueras para apagar las llamas que salían por las ventanas y balcones de varios pisos del edificio. Un denso humo negro se elevaba hacia el cielo nocturno y era visible desde varias cuadras de distancia, según un reportero de Associated Press en el lugar.

Las autoridades dijeron que el fuego se propagó rápidamente después de comenzar en un área del centro comercial donde los comerciantes habían almacenado prendas importadas, ropa y artículos plásticos para el hogar, lo que ayudó a avivar las llamas.

Karachi es la capital de la provincia sureña de Sindh, donde tales incidentes son comunes. En noviembre de 2023, diez personas murieron y 22 resultaron heridas en otro incendio en un centro comercial en la ciudad.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hace una declaración a reporteros durante su reunión con el ministro de Exteriores armenio Ararat Mirzoyan en el Departamento de Estado en Washington, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Cliff Owen, Archivo)

Trump nombra figuras clave para supervisor plan de paz en Gaza

Kylian Mbappé (centro) celebra tras anotar de penal el primer gol del Real Madrid en la victoria 1-0 ante Levante en la Liga de España, el sábado 17 de enero de 2026, en Madrid. (AP Foto/José Bretón)

Real Madrid es abucheado por aficionados antes de vencer 2-0 a Levante

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador, el viernes 16 de enero de 2026, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y miembros del Congreso, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Líder opositora de Venezuela confía en retorno de la democracia pero revela poco sobre sus planes

Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

Destacados del día

EEUU mantuvo contactos secretos con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro

EEUU mantuvo contactos secretos con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro

Estados Unidos intensifica ataques en Siria y abate a terrorista clave tras emboscada mortal contra sus tropas

Estados Unidos intensifica ataques en Siria y abate a terrorista clave tras emboscada mortal contra sus tropas

Régimen cubano extiende la exención arancelaria para importar alimentos, medicinas y productos de aseo

Régimen cubano extiende la exención arancelaria para importar alimentos, medicinas y productos de aseo

ARCHIVO – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hace una declaración a reporteros durante su reunión con el ministro de Exteriores armenio Ararat Mirzoyan en el Departamento de Estado en Washington, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Cliff Owen, Archivo)

Trump nombra figuras clave para supervisor plan de paz en Gaza

Viuda de coronel cubano muerto en Caracas rompe el silencio: Murió como quería, no comía miedo

Viuda de coronel cubano muerto en Caracas rompe el silencio: "Murió como quería, no comía miedo"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter