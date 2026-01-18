Un gran incendio arrasa decenas de tiendas en un centro comercial del sur de Pakistán. Hay 3 muertos

Compartir en:









Gente reunida mientras los bomberos intentan conrolar un enorme incendio en un centro comercial de varias plantas en Karachi, Pakistán, el domino 18 de enero de 2026. (AP Foto/Mohammad Farooq) AP

Los bomberos y rescatistas acudieron al Gul Plaza poco después de las 10 de la noche tras recibir avisos del incendio, dijeron la policía y los funcionarios de rescate. Según los medios locales, la mayoría de los propietarios de las tiendas estaban cerrando sus negocios o ya se habían ido cuando el fuego estalló y se propagó rápidamente.

La causa del incendio no se conocía de inmediato. La policía dijo que se iniciaría una investigación una vez que el fuego fuera extinguido. Sin embargo, la mayoría de las estructuras en Karachi y otras partes del país carecen de sistemas de prevención y extinción de incendios, lo que a menudo resulta en daños y víctimas.

Las imágenes de televisión mostraron a los bomberos con equipo de protección luchando contra las llamas. Varios camiones de bomberos emplearon escaleras, cañones de agua y mangueras para apagar las llamas que salían por las ventanas y balcones de varios pisos del edificio. Un denso humo negro se elevaba hacia el cielo nocturno y era visible desde varias cuadras de distancia, según un reportero de Associated Press en el lugar.

Las autoridades dijeron que el fuego se propagó rápidamente después de comenzar en un área del centro comercial donde los comerciantes habían almacenado prendas importadas, ropa y artículos plásticos para el hogar, lo que ayudó a avivar las llamas.

Karachi es la capital de la provincia sureña de Sindh, donde tales incidentes son comunes. En noviembre de 2023, diez personas murieron y 22 resultaron heridas en otro incendio en un centro comercial en la ciudad.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP