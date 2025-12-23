Un gran ataque ruso en Ucrania deja al menos tres muertos y corta el suministro eléctrico

El bombardeo golpeó hogares y la red eléctrica en 13 regiones de Ucrania, causando apagones generalizados en temperaturas gélidas, dijo el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, al día siguiente de que describiera el reciente progreso en la búsqueda de un acuerdo de paz como "bastante firme".

El bombardeo demostró la intención del presidente ruso, Vladímir Putin, de continuar con la invasión de Ucrania, expresó Zelenskyy en una publicación en la aplicación de mensajería Telegram. Funcionarios ucranianos y europeos se han quejado de que Putin no participa con sinceridad en los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos.

“El ataque es una señal extremadamente clara de las prioridades rusas. Un ataque antes de Navidad, cuando la gente quiere estar con sus familias, en casa, a salvo”, dijo Zelenskyy. "Un ataque, de hecho, en medio de negociaciones que se están llevando a cabo para poner fin a esta guerra. Putin no puede aceptar el hecho de que debemos dejar de matar".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleva meses presionando por un acuerdo de paz, pero las negociaciones se han atascado ante las demandas muy dispares de Moscú y Kiev.

El enviado estadounidense Steve Witkoff dijo el domingo que había tenido conversaciones "productivas y constructivas" en Florida con representantes ucranianos y europeos. Trump fue menos efusivo el lunes, cuando dijo que "las conversaciones están avanzando".

Reportes iniciales de los servicios de emergencia ucranianos indicaron que el niño murió en la región noroeste de Zhytomyr, mientras que un dron mató a una mujer en la región de Kiev, y Zelenskyy informó de otro civil fallecido en la región occidental de Khmelnytskyi.

Las autoridades en las regiones occidentales de Rivne, Ternopil y Leópolis, así como en la región norte de Sumy, informaron de daños a la infraestructura energética o cortes de energía tras el ataque.

En la región sureña de Odesa, Rusia atacó la infraestructura energética, portuaria, de transporte, industrial y residencial, según el jefe regional Oleh Kiper.

Un barco mercante y más de 120 hogares resultaron dañados, dijo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP