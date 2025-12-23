americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Un gran ataque ruso en Ucrania deja al menos tres muertos y corta el suministro eléctrico

KIEV, Ucrania (AP) — Rusia lanzó más de 650 drones y tres docenas de misiles contra Ucrania en un ataque a gran escala que comenzó durante la noche y se extendió pasado el amanecer del martes, dijeron las autoridades. Al menos tres personas murieron, incluido un niño de cuatro años.

El bombardeo golpeó hogares y la red eléctrica en 13 regiones de Ucrania, causando apagones generalizados en temperaturas gélidas, dijo el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, al día siguiente de que describiera el reciente progreso en la búsqueda de un acuerdo de paz como "bastante firme".

El bombardeo demostró la intención del presidente ruso, Vladímir Putin, de continuar con la invasión de Ucrania, expresó Zelenskyy en una publicación en la aplicación de mensajería Telegram. Funcionarios ucranianos y europeos se han quejado de que Putin no participa con sinceridad en los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos.

“El ataque es una señal extremadamente clara de las prioridades rusas. Un ataque antes de Navidad, cuando la gente quiere estar con sus familias, en casa, a salvo”, dijo Zelenskyy. "Un ataque, de hecho, en medio de negociaciones que se están llevando a cabo para poner fin a esta guerra. Putin no puede aceptar el hecho de que debemos dejar de matar".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleva meses presionando por un acuerdo de paz, pero las negociaciones se han atascado ante las demandas muy dispares de Moscú y Kiev.

El enviado estadounidense Steve Witkoff dijo el domingo que había tenido conversaciones "productivas y constructivas" en Florida con representantes ucranianos y europeos. Trump fue menos efusivo el lunes, cuando dijo que "las conversaciones están avanzando".

Reportes iniciales de los servicios de emergencia ucranianos indicaron que el niño murió en la región noroeste de Zhytomyr, mientras que un dron mató a una mujer en la región de Kiev, y Zelenskyy informó de otro civil fallecido en la región occidental de Khmelnytskyi.

Las autoridades en las regiones occidentales de Rivne, Ternopil y Leópolis, así como en la región norte de Sumy, informaron de daños a la infraestructura energética o cortes de energía tras el ataque.

En la región sureña de Odesa, Rusia atacó la infraestructura energética, portuaria, de transporte, industrial y residencial, según el jefe regional Oleh Kiper.

Un barco mercante y más de 120 hogares resultaron dañados, dijo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente estadounidense Donald Trump llega en el Air Force One en el Aeropuerto Internacional Palm Beach en Florida el 20 de diciembre del 2025. (AP foto/Alex Brandon)

Trump se reúne con asesores de seguridad nacional en medio de tensiones con Venezuela

El presidente Donald Trump saluda desde su limusina al salir del Trump International Golf Club, el domingo 21 de diciembre de 2025, en West Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump destituye a casi 30 diplomáticos de carrera de puestos de embajadores

Imagen entregada por el Departamento de Policía de Providence que muestra imágenes de vigilancia de Claudio Neves Valente, sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown. (Departamento de Policía de Providence via AP)

Cómo tecnología de vigilancia y “Agencia de Detectives de Reddit” ayudaron a encontrar a un asesino

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un evento sobre los precios de los medicamentos en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 19 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump anuncia acuerdos con nueve farmacéuticas para reducir precios de medicamentos

Destacados del día

Detienen a cubano en Hialeah por robo de caballos en Florida: ICE emite orden migratoria

Detienen a cubano en Hialeah por robo de caballos en Florida: ICE emite orden migratoria

Arzobispo de Miami pide a Trump una tregua de las deportaciones de inmigrantes por Navidad

Arzobispo de Miami pide a Trump una tregua de las deportaciones de inmigrantes por Navidad

Ahora sí les hundiste la carrera: Gerardo Hernández presume concierto de Charly & Johayron y estalla la polémica en Cuba

"Ahora sí les hundiste la carrera": Gerardo Hernández presume concierto de Charly & Johayron y estalla la polémica en Cuba

Administración TRUMP eleva a 3 mil dólares el pago a migrantes que se autodeporten antes de fin de año

Administración TRUMP eleva a 3 mil dólares el pago a migrantes que se autodeporten antes de fin de año

EE.UU. persigue activamente otro buque de la flota oscura del régimen venezolano en el Caribe

EE.UU. persigue activamente otro buque de la "flota oscura" del régimen venezolano en el Caribe

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter