Un general ruso muere tras la explosión de una bomba bajo su coche en Moscú

La portavoz oficial del Comité de Investigación de Rusia, Svetlana Petrenko, informó que el teniente general Fanil Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operacional del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, falleció a causa de sus heridas.

"Los investigadores están siguiendo numerosas líneas de investigación respecto al asesinato. Una de ellas es que el crimen fue orquestado por los servicios de inteligencia ucranianos", afirmó Petrenko.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP