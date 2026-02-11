americateve

Un ferry de pasajeros vuelca en el Nilo en Sudán y deja al menos 15 muertos

EL CAIRO (AP) — Un transbordador de pasajeros volcó el miércoles en el río Nilo en Sudán, lo que dejó al menos 15 muertos, informó un grupo médico.

El transbordador, con al menos 27 personas a bordo, entre ellas mujeres y niños, se hundió en el distrito de Shendi, en la provincia del río Nilo del Norte, señaló la Red de Médicos de Sudán, un grupo médico que da seguimiento a la guerra que actualmente vive el país.

El grupo indicó que se han recuperado al menos 15 cuerpos, mientras residentes y equipos de rescate seguían buscando al menos a otras seis personas. Seis personas sobrevivieron a la tragedia, agregó.

El grupo instó a las autoridades a desplegar personal y equipo especializado de rescate para acelerar las labores de búsqueda.

Este tipo de tragedias en embarcaciones sobrecargadas no son infrecuentes en las vías fluviales de la nación africana, donde a menudo se pasan por alto las medidas de seguridad. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

