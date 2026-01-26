¿Un esquiador brasileño en los Juegos de Invierno? Lucas Pinheiro Braathen podría hacer historia

Lucas Pinheiro Braathen desciende durante una competencia del eslalon gigante de la Copa del Mundo, el sábado 10 de enero de 2026, en Adelboden, Suiza. (AP Foto/Giovanni Zenoni) AP

"Cuando conozco a alguien nuevo (en Brasil)... siempre es un momento asombroso y siempre genera una conversación muy interesante", expresó Pinheiro Braathen con una sonrisa en una reciente entrevista con The Associated Press en Milán. "Y curiosamente, creo que son esas interacciones las que tal vez demuestran más lo gratificante que es para mí representar a Brasil en algo como el esquí porque simplemente me muestra lo ajeno que es. Así que eso es realmente divertido".

Si Pinheiro Braathen termina en el podio, también sería la primera medalla olímpica de invierno para cualquier país sudamericano, algo de lo que no estaba al tanto.

"Quiero decir, gracias, acabas de añadir una capa más de presión, así que felizmente la llevaré conmigo", se rió. "Cuanto mayor es el desafío, mayor es la diferencia que puedo aportar y creo que cuanto más presión sientes, mayor es la diferencia que puedes crear".

La madre de Pinheiro Braathen es brasileña y su padre es noruego. Había competido para Noruega hasta que se retiró abruptamente en vísperas de la nueva temporada en 2023, solo para regresar un año después representando a Brasil.

El campeón de slalom de la Copa del Mundo de 2023 ya ha acumulado una serie de hitos bajo su nueva bandera, convirtiéndose en el primer esquiador brasileño en terminar en un podio de la Copa del Mundo el año pasado antes de lograr la primera victoria del país esta temporada para sumar a sus cinco para Noruega.

"Simplemente trato de capitalizar esa presión y canalizarla en mi rendimiento porque, sí, hace que los días previos a la competencia sean extremadamente desafiantes porque sabes que tienes algo más grande que cumplir en lugar de solo la posibilidad de un gran resultado", manifestó Pinheiro Braathen.

"Pero es exactamente eso lo que te permite convertirte en la versión de ti mismo donde puedes vencer a todos los demás atletas en esa puerta de salida y, como dije, la presión es un privilegio. Es mi moneda más importante".

Samba en la nieve

A Pinheiro Braathen le gusta entretener. Cuando obtuvo su primer resultado en el podio para Brasil, lo celebró con un baile de samba. Su reacción después de lograr su primera victoria fue más visceral, ya que cayó de rodillas y gritó "¡sí!" con ambos brazos en el aire.

El joven de 25 años admite que no tiene idea de lo que haría si tuviera éxito en Bormio, donde se llevará a cabo la competencia de esquí alpino masculino en los Juegos Olímpicos.

"Si logras un éxito inmenso en algo a lo que has dedicado tu vida, al menos para mí, es imposible curar cómo se ven esos momentos", dijo Pinheiro Braathen. "Es realmente lo que sientes lo que ve la luz del día y eso es lo que creo que es tan hermoso de esos momentos y es simplemente lo que persigo cada día al despertar. Un día más para experimentar esa sensación".

Pinheiro Braathen es una de las personalidades más vibrantes del esquí, conocido por pintarse las uñas y tener un gusto por la moda. Lleva a las pistas la energía de Brasil y la disciplina de Noruega, habiendo pasado gran parte de su infancia en ambos países.

"Soy una persona de dualidad cultural", comentó. "Dos perspectivas siempre presentadas desde el nacimiento y, para mí, siempre encuentro que nunca he vivido una vida donde solo se me presenta una realidad, una cultura o una forma de vivir. Siempre han sido estos polos opuestos y creo que eso me ha moldeado para convertirme en quien soy hoy y cómo quiero vivir mi vida.

El amor de un padre

Pinheiro Braathen tiene una relación cercana con su padre, Björn Braathen. Tanto es así que nombró al reno que ganó como parte del premio tradicional para el ganador en la Copa del Mundo en Levi en su honor.

Fue su padre quien lo introdujo al esquí, cuando tenía cuatro o cinco años, aunque Pinheiro Braathen no se interesó al principio.

"Le compré todo, como zapatos, botas y esquís y todo, y salimos y él se quejaba todo el tiempo", relató Braathen. "Como 'tengo frío, no estoy hecho para esto, me estoy congelando', y 'soy brasileño y esto no es para mí'".

Eventualmente llegó el amor por el deporte. Braathen, quien también es el gerente del equipo de su hijo, no le importa que su hijo haya cambiado de lealtades.

"Como noruego, la gente espera que me sienta muy mal por eso, pero no", dijo. "Es mi hijo y solo quiero que sea feliz".

