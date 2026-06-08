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Un dominante Cristopher Sánchez poncha a 10 y guía a los Filis a un 5-2 sobre Azulejos

TORONTO (AP) — El dominicano Cristopher Sánchez ponchó a 10 y permitió dos carreras en siete entradas para ganar por sexta vez en siete aperturas, el cubano Adolis García conectó un jonrón de dos carreras y los Filis de Filadelfia vencieron 5-2 a los Azulejos de Toronto la noche del lunes.

Cristopher Sánchez, de los Filis de Filadelfia, trabaja durante la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Azulejos de Toronto, el lunes 8 de junio de 2026, en Toronto. (Sammy Kogan/The Canadian Press via AP)
Cristopher Sánchez, de los Filis de Filadelfia, trabaja durante la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Azulejos de Toronto, el lunes 8 de junio de 2026, en Toronto. (Sammy Kogan/The Canadian Press via AP) AP

Alec Bohm se embasó dos veces e impulsó una carrera, mientras los Filis ganaron por sexta vez en siete juegos.

La racha de Sánchez sin permitir carreras terminó en 50 2/3 entradas en su apertura anterior, una victoria sobre San Diego. El zurdo no permitió anotaciones en cinco aperturas de mayo.

Esta vez, Sánchez (8-2) otorgó una base por bolas y permitió cuatro imparables, incluidos dos dobles y un jonrón. Tiene marca de 4-0 con efectividad de 2,12 en cinco aperturas de por vida contra los Azulejos.

El dominicano Jhoan Duran cerró el juego para su 16to salvamento en 16 oportunidades.

García abrió la pizarra con un batazo de 406 pies ante Patrick Corbin (2-3) en la segunda entrada, su séptimo. Filadelfia tiene marca de 27-9 cuando anota primero.

Seis bateadores seguidos de los Filis se embasaron en una tercera entrada de tres carreras. Bohm y J.T. Realmuto conectaron sencillos impulsores y Bryson Stott recibió una base por bolas con las casa llena.

El venezolano Yohendrick Piñango, de Toronto, conectó un doble para abrir la sexta y avanzó a tercera por un error de fildeo de García en el jardín derecho, pero Sánchez respondió ponchando a George Springer, Nathan Lukes y al doiminicano Vladimir Guerrero Jr.

Los cuatro primeros bateadores en el orden de Toronto se combinaron para irse de 16-1 con un sencillo.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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