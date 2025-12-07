Un detenido tras agresión con gas lacrimógeno en estacionamiento del aeropuerto Heathrow de Londres

Compartir en:









Equipos de ambulancias atendieron a 21 personas en el lugar y cinco fueron llevadas al hospital, aunque las autoridades dijeron que no se creía que sus lesiones fueran graves.

La Policía Metropolitana informó que el incidente en el estacionamiento de la Terminal tres ocurrió después de que una discusión entre dos grupos que se conocían escalara. No se estaba investigando como un acto de terrorismo.

Un hombre estaba detenido bajo sospecha de agresión. La policía buscaba a otros sospechosos que abandonaron el lugar.

El incidente causó varias horas de retrasos para los pasajeros que utilizaban la terminal.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

