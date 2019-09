Un deslucido Man City alcanza las semis de la Copa FA

Añadiendo a la buena fortuna del City estuvo el hecho de que el disparo de Agüero en el penal se estrelló contra el poste y rebotó en la espalda del arquero Kristoffer Nordfeldt y hacia la red.

Fue una de las victorias más deslucidas de City en la campaña, pero mantuvo a Pep Guardiola remando por cuatro trofeos. El equipo ya ganó la Copa de la Liga, es líder de la Premier y está en cuartos de final de la Liga de Campeones.

Con goles del delantero mexicano Raúl Jiménez y Diogo Jota, Wolverhampton Wanderers dio la gran sorpresa al clasificarse a las semifinales del torneo por primera vez en 21 años al ganarle 2-1 al Manchester United.

Los Wolves sacaron cita para un compromiso en el estadio Wembley el mes próximo con un triunfo inobjetable, aunque al final se llevaron un susto cuando Marcus Rashford descontó para los visitantes.

El United pudo haber perdido con un marcador más amplio, salvándose por las intervenciones de su arquero argentino Sergio Romero al desviar al travesaño un cabezazo de Jiménez y repeler otro remate de Jota. Pero la dupla facturó sus tantos a los 70 y 76 minutos para hundir al equipo de Ole Gunnar Solskjaer, que tuvieron su peor despliegue bajo la dirección del entrenador interino.

En un partido jugado en medio de intensa lluvia, Matt Grimes le dio a Swansea la ventaja desde el punto de penal a los 20 minutos. Bersant Celina aumentó la ventaja nueve minutos más tarde finalizando una excelente jugada con un disparo de primera intención al ángulo.

El equipo de Guardiola se metió en el partido a los 69 minutos, cuando Bernardo Silva anotó de corta distancia tras un tiro que le habían bloqueado de Agüero.

Los visitantes persistieron en el asedio a Swansea y el penal se produjo cuando el árbitro decretó que Cameron Carter-Vickers derribó en el área a Raheem Sterling, aunque repeticiones en video mostraron claramente que el jugador local tocó el balón.

El disparo de penal de Agüero se estrelló en el poste a los 78, pero el balón se anidó en el fondo tras pegar en Nordfeldt.

Diez minutos después, el delantero argentino anotó el decisivo con un remate de cabeza. Pero el video mostró que estaba en posición adelantada cuando le dieron el pase.

"Si no fue penal, lo siento. Si es posición adelantada, lo siento”, dijo Guardiola, que añadió que no había visto las repeticiones. “¿Por qué no hay VAR? Es la pregunta para las autoridades”.

También el sábado, Watford avanzó a las semifinales luego que el suplente Andre Gray anotó dos minutos después de haber ingresado a la cancha para asegurar una victoria 2-1 sobre Crystal Palace.