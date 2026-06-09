Un caos de 3 toques hunde a los Rojos y abre el camino a victoria de los Padres por 6-2

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Freddy Fermin, derecha, de los Padres de San Diego, celebra con Jackson Merrill después de batear un cuadrangular durante la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Rojos de Cincinnati el lunes 8 de junio de 2026, en San Diego. (AP Photo/Gregory Bull) AP

El venezolano Freddy Fermín bateó un jonrón por tercer juego consecutivo e impulsó dos carreras por los Padres, que volvían a tener problemas a la ofensiva por otra noche más hasta que encontraron una forma sumamente poco ortodoxa de salir de su bache y conseguir apenas su tercera victoria en 14 juegos.

Después de que Sheets pegó un doble que remolcó a Xander Bogaerts para sacar del juego al abridor Andrew Abbott (4-4), los siguientes tres bateadores de San Diego tocaron la bola contra Tejay Antone —y los Rojos no pudieron fildear ninguno de esos toques.

Jase Bowen y Samad Taylor recibieron el crédito de sencillos cuando Antone y sus jugadores del cuadro no pudieron ejecutar limpiamente sus toques, y Sheets anotó la carrera del desempate en lo que pareció ser un intento de squeeze play de seguridad por parte de Taylor.

Luego se le cargó a Antone un error de fildeo en el toque de Fermin, aunque el relevista lo dejó atrás y salió del atolladero con las bases llenas y sin outs.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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