americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Un caos de 3 toques hunde a los Rojos y abre el camino a victoria de los Padres por 6-2

SAN DIEGO (AP) — Gavin Sheets conectó un doble para empatar el juego y luego anotó la carrera de la ventaja mientras los Rojos de Cincinnati jugaron mal tres toques de bola consecutivos de los Padres en la séptima entrada, lo que llevó a San Diego a una victoria por 6-2 la noche del lunes.

Freddy Fermin, derecha, de los Padres de San Diego, celebra con Jackson Merrill después de batear un cuadrangular durante la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Rojos de Cincinnati el lunes 8 de junio de 2026, en San Diego. (AP Photo/Gregory Bull)
Freddy Fermin, derecha, de los Padres de San Diego, celebra con Jackson Merrill después de batear un cuadrangular durante la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Rojos de Cincinnati el lunes 8 de junio de 2026, en San Diego. (AP Photo/Gregory Bull) AP

El venezolano Freddy Fermín bateó un jonrón por tercer juego consecutivo e impulsó dos carreras por los Padres, que volvían a tener problemas a la ofensiva por otra noche más hasta que encontraron una forma sumamente poco ortodoxa de salir de su bache y conseguir apenas su tercera victoria en 14 juegos.

Después de que Sheets pegó un doble que remolcó a Xander Bogaerts para sacar del juego al abridor Andrew Abbott (4-4), los siguientes tres bateadores de San Diego tocaron la bola contra Tejay Antone —y los Rojos no pudieron fildear ninguno de esos toques.

Jase Bowen y Samad Taylor recibieron el crédito de sencillos cuando Antone y sus jugadores del cuadro no pudieron ejecutar limpiamente sus toques, y Sheets anotó la carrera del desempate en lo que pareció ser un intento de squeeze play de seguridad por parte de Taylor.

Luego se le cargó a Antone un error de fildeo en el toque de Fermin, aunque el relevista lo dejó atrás y salió del atolladero con las bases llenas y sin outs.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, da una conferencia de prensa el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez es reelegido presidente del Real Madrid para allanar el regreso de Mourinho

Destacados del día

🚨 GOLPE DEMOLEDOR A CUBA: Miami-Dade CASTIGA a empresas por enviar cemento a la isla

🚨 GOLPE DEMOLEDOR A CUBA: Miami-Dade CASTIGA a empresas por enviar cemento a la isla

Fuerte sismo frente a Cuba se siente en Miami y gran parte de Florida: evacúan edificios y descartan tsunami

Fuerte sismo frente a Cuba se siente en Miami y gran parte de Florida: evacúan edificios y descartan tsunami

Tragedia aérea en República Dominicana: mueren dos pilotos de un jet que iba a recoger a Yadier Molina

Tragedia aérea en República Dominicana: mueren dos pilotos de un jet que iba a recoger a Yadier Molina

Desarticulan en España red vinculada a activista procastrista: hallan cocaína, armas y miles de fármacos

Desarticulan en España red vinculada a activista procastrista: hallan cocaína, armas y miles de fármacos

Matanzas endurece medidas: amenazan con retirar licencias a choferes estatales que no recojan pasajeros

Matanzas endurece medidas: amenazan con retirar licencias a choferes estatales que no recojan pasajeros

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter