Un bombardeo ruso de misiles y drones golpea suburbios de Kiev y mata a una persona

Otras ocho personas, entre ellas un niño, fueron rescatadas de entre los escombros de edificios destruidos, indicó el servicio.

El ataque causó daños y provocó incendios en cinco distritos de los suburbios de Kiev: Obukhiv, Brovary, Boryspil, Bucha y Fastiv. En la aldea de Putrivka, en el distrito de Fastiv, los equipos de primera respuesta de emergencias trabajaron para salvar a personas sepultadas bajo los escombros.

Rusia también atacó infraestructura energética en la región sureña ucraniana de Odesa, lo que provocó incendios importantes, que posteriormente fueron extinguidos, señaló el servicio de emergencias.

Durante los casi cuatro años transcurridos desde que Rusia lanzó una guerra total contra su vecino, y pese a un nuevo impulso en el último año en los esfuerzos de paz encabezados por Estados Unidos, los civiles ucranianos han soportado constantes ataques aéreos. Rusia ha intensificado los ataques contra la red energética del país, dejando a civiles ucranianos sin electricidad ni calefacción en medio de las duras condiciones invernales.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP