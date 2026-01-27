americateve

Un avión privado se estrella en el oeste de India. Mueren un vice primer ministro y otras 4 personas

NUEVA DELHI (AP) — Un avión privado que transportaba a un vice primer ministro se estrelló en campo abierto en el oeste de India el miércoles, matando al funcionario y a otras cuatro personas a bordo, informaron las autoridades de aviación. No hubo sobrevivientes.

ARCHIVO - El vice primer ministro de Maharashtra Ajit Pawar, a la derecha, se ve junto al primer ministro de India, Narendra Modi, a la izquierda, y el ministro jefe de Maharashtra, Devendra Fadnavis, en el centro, durante la ceremonia de investidura del gobierno de Maharashtra en Mumbai, India, el 5 de diciembre de 2024. (AP Foto/Rajanish Kakade, Archivo)
La aeronave se dirigía desde la capital financiera de India, Mumbai, a la ciudad natal de Ajit Pawar, Baramati, cuando aterrizó de emergencia y estalló en llamas a unos 254 kilómetros de Mumbai. La razón del accidente no se conocía de inmediato. Las imágenes de televisión mostraron humo elevándose desde los restos.

Pawar, de 66 años, era el vice primer ministro del estado occidental de Maharashtra en India. Viajaba a Baramati para hacer campaña en una elección local cuando la aeronave operada de manera privada se estrelló.

Dos de sus empleados y dos miembros de la tripulación a bordo del Learjet 45 de tamaño mediano también murieron, informó la dirección general de aviación civil en un comunicado inicial.

Pawar era una figura clave en la política estatal y ejercía como el segundo funcionario electo de mayor rango en Maharashtra, dentro de la coalición gobernante del primer ministro indio Narendra Modi en el estado. Ejercía una considerable influencia en la región azucarera del estado y era conocido por su capacidad para movilizar a los votantes rurales.

Modi expresó sus condolencias, calificando a Pawar como un servidor público comprometido.

"Su comprensión de los asuntos administrativos y su pasión por empoderar a los pobres y desfavorecidos también eran notables", dijo Modi en X. "Su fallecimiento prematuro es muy impactante y triste. Condolencias a su familia y a sus innumerables admiradores".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

