Un año después de la huida de Bashar Assad, Siria tiene problemas para cerrar heridas

Hombres sirios enmascarados hacen signos de victoria sobre su auto con el parabrisas cubierto con una bandera islámica, durante celebraciones por el primer aniversario de la caída del gobierno autócrata de Bashar Assad en Damasco, el domingo 7 de diciembre de 2025. (AP Foto/Hussein Malla) AP

Arrestado en 2018 por huir del servicio militar obligatorio, el padre de tres hijos pasó por otras cuatro cárceles antes de llegar a Saydnaya, un extenso complejo al norte de Damasco que se convirtió en sinónimo de algunas de las peores atrocidades cometidas bajo el gobierno del ahora derrocado expresidente Bashar Assad.

Recordó cómo los guardias esperaban para recibir a los nuevos prisioneros con una serie de golpizas y descargas eléctricas. "Decían: 'No tienes derechos aquí, y no llamaremos a una ambulancia a menos que tengamos un cadáver'", expresó Marwan.

Su regreso a casa el 8 de diciembre de 2024, a una casa llena de familiares y amigos en su aldea en la provincia de Homs, fue alegre.

Pero en el año transcurrido desde entonces ha tenido problemas para superar los efectos físicos y psicológicos de sus seis años de encarcelamiento. Sufría de dolor en el pecho y dificultad para respirar, que resultaron ser consecuencia de la tuberculosis. Tenía una ansiedad paralizante y dificultad para dormir.

Ahora está recibiendo tratamiento para la tuberculosis y asiste a sesiones de terapia en un centro en Homs enfocado en rehabilitar a exprisioneros, y Marwan dijo que su situación física y mental ha mejorado gradualmente.

"Estábamos en algo parecido a un estado de muerte" en Saydnaya, comentó. “Ahora hemos vuelto a la vida”.

Un país que lucha por sanar

El país de Marwan también trata de recuperarse un año después de que el régimen represivo de 50 años de la dinastía Assad llegara a su fin, tras 14 años de guerra civil que dejaron un estimado de medio millón de muertos, millones más desplazados, y el país golpeado y dividido.

La caída de Assad fue un shock, incluso para los insurgentes que lo derrocaron. A finales de noviembre de 2024, grupos en el noroeste del país, liderados por Hayat Tahrir al-Sham, un grupo rebelde islamista cuyo entonces líder, Ahmad al-Sharaa, es ahora el presidente interino del país, lanzaron una ofensiva sobre la ciudad de Alepo con el objetivo de recuperarla de las fuerzas de Assad.

Se sorprendieron cuando el ejército sirio colapsó con poca resistencia, primero en Alepo, luego en las ciudades clave de Hama y Homs, dejando abierto el camino a Damasco. Mientras tanto, grupos insurgentes en el sur del país se movilizaron para hacer su propio avance hacia la capital.

Los rebeldes tomaron Damasco el 8 de diciembre mientras Assad era trasladado por fuerzas rusas El exmandatario permanece en el exilio en Moscú, pero Rusia, aliada de Assad desde hace mucho tiempo, no intervino militarmente para defenderlo y desde entonces ha establecido lazos con los nuevos gobernantes del país y ha mantenido sus bases en la costa siria.

Hassan Abdul Ghani, portavoz del Ministerio sirio de Defensa, dijo que HTS y sus aliados habían realizado una importante reorganización después de sufrir grandes pérdidas en 2019 y 2020, cuando las fuerzas de Assad recuperaron el control de varias áreas antes controladas por rebeldes.

En un principio, la ofensiva rebelde en noviembre de 2024 no aspiraba a tomar Damasco, sino prevenir una ofensiva esperada por las fuerzas de Assad en Idlib, controlada por la oposición, explicó Abdul Ghani.

"El régimen extinto estaba preparando una campaña muy grande contra las áreas liberadas, y quería terminar con el asunto de Idlib", explicó. Lanzar un ataque sobre Alepo "fue una solución militar para expandir el radio de la batalla y así salvaguardar las áreas interiores liberadas".

Al elegir el momento del ataque, los insurgentes también buscaban aprovechar el hecho de que Rusia estaba distraída por su guerra en Ucrania y que otro aliado de Assad, el grupo político y militar libanés Hezbollah, respaldado por Irán, estaba lamiendo sus heridas después de una dura guerra con Israel.

Cuando las defensas del ejército sirio colapsaron, los rebeldes avanzaron "aprovechando cada oportunidad de oro", dijo Abdul Ghani.

Éxitos en el extranjero, desafíos en casa

Desde su repentino ascenso al poder, Al-Sharaa ha lanzado una ofensiva diplomática cordial, tendiendo puentes con países occidentales y árabes que rechazaron a Assad y que una vez consideraron a Al-Sharaa un terrorista.

Un momento culminante de su éxito en el ámbito internacional: en noviembre, se convirtió en el primer presidente sirio desde la independencia del país en 1946 en visitar Washington.

Pero los éxitos diplomáticos se han visto contrarrestados por brotes de violencia religiosa en los que cientos de civiles de las minorías alauí y drusa fueron asesinados por combatientes suníes progubernamentales. Los grupos locales drusos han establecido ahora su propio gobierno y ejército de facto en la provincia sureña de Sweida.

Hay tensiones persistentes entre el nuevo gobierno en Damasco y las fuerzas lideradas por kurdos que controlan el noreste del país, a pesar de un acuerdo firmado en marzo que se suponía llevaría a una fusión de sus fuerzas.

Israel desconfía del nuevo gobierno liderado por islamistas en Siria, aunque Al-Sharaa ha dicho que no quiere conflicto con el país. Israel ha tomado una zona de separación anteriormente patrullada por la ONU en el sur de Siria y ha lanzado ataques aéreos e incursiones regulares desde la caída de Assad. Las negociaciones para un acuerdo de seguridad se han estancado.

Mientras tanto, la economía del país ha permanecido lenta, a pesar del levantamiento de la mayoría de las sanciones occidentales. Aunque los países del Golfo han prometido invertir en proyectos de reconstrucción, poco se ha materializado sobre el terreno. El Banco Mundial estima que la reconstrucción de las áreas dañadas por la guerra en el país costará 216.00 millones de dólares.

La reconstrucción es en gran medida un esfuerzo individual

La reconstrucción que ha tenido lugar hasta ahora ha sido en gran medida a pequeña escala, con propietarios individuales que pagan para reparar sus propias casas y negocios dañados.

En las afueras de Damasco, el otrora vibrante campamento palestino de Yarmouk hoy se asemeja en gran medida a un paisaje lunar. Tomado por una serie de grupos armados y luego bombardeado por aviones del gobierno, el campamento fue prácticamente abandonado después de 2018.

Desde la caída de Assad, un flujo constante de antiguos residentes ha estado regresando.

Las áreas más dañadas permanecen en gran medida desiertas, pero en la calle principal que conduce al campamento, poco a poco, las paredes destruidas han sido reemplazadas en los edificios que permanecen estructuralmente sólidos. Las tiendas han reabierto y las familias han regresado a sus apartamentos. Pero cualquier tipo de iniciativa de reconstrucción más grande parece estar aún muy lejana.

"Ha pasado un año desde que cayó el régimen. Esperaría que pudieran remover las viejas casas destruidas y construir torres", dijo Maher al-Homsi, quien está reparando su casa dañada para volver a ella, aunque el área ni siquiera tiene agua corriente.

Su vecina, Etab al-Hawari, estaba dispuesta a dar un margen de maniobra a las nuevas autoridades.

"Heredaron un país vacío: los bancos están vacíos, la infraestructura fue robada, las casas fueron robadas", comentó.

Bassam Dimashqi, un dentista de Damasco, dijo sobre el país después de la caída de Assad: "Por supuesto que es mejor, hay una especie de libertad".

Pero sigue preocupado por la aún precaria situación de seguridad y su impacto en la economía todavía débil.

"El trabajo del estado es imponer seguridad, y una vez que impongas seguridad, todo lo demás vendrá", dijo. "La situación de seguridad es lo que anima a los inversores a venir y hacer proyectos".

Marwan, el exprisionero, dijo que la situación en Siria después de Assad es "mucho mejor" que antes. Pero también ha tenido dificultades económicas.

De vez en cuando, consigue trabajos que pagan sólo 50.000 o 60.000 libras sirias diarias, el equivalente a unos cinco dólares.

Una vez que termine su tratamiento para la tuberculosis, dijo, planea irse a Líbano en busca de un trabajo mejor remunerado.

Sewell informó desde Beirut. El periodista de Associated Press Omar Albam en Damasco contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

