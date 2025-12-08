Un alto funcionario de la UE advierte a EEUU que no interfiera en los asuntos europeos

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, llega al segundo día de la cumbre de líderes del G20 en Johannesburgo, Sudáfrica, el domino 23 de noviembre de 2025. (Marco Longari/Pool Foto via AP) AP

Las declaraciones del presidente del Consejo Europeo, António Costa, respondían a la nueva estrategia de seguridad nacional del gobierno de Trump, que se publicó el viernes y describe a los aliados europeos como débiles mientras ofrece un apoyo tácito a partidos políticos de extrema derecha.

Es "bueno" que la estrategia describa a los países europeos como un aliado, señaló Costa, pero “los aliados no amenazan con interferir en las elecciones políticas internas de sus aliados”.

"No podemos aceptar la amenaza de interferencia en la vida política europea. Estados Unidos no puede reemplazar a los ciudadanos europeos en la elección de cuáles son los partidos buenos o malos", expresó en París en declaraciones ante el Instituto Jacques Delors, un grupo de expertos.

La estrategia criticó la política europea de libertad de expresión y migración. Los aliados de Estados Unidos en Europa enfrentan la "perspectiva de un borrado civilizacional", decía el documento, planteando dudas sobre su fiabilidad a largo plazo como socios estadounidenses.

Pero Costa, quien preside las cumbres de los 27 líderes nacionales de la UE, dijo que la "historia nos ha enseñado que no se puede tener libertad de expresión sin libertad de información".

El ex primer ministro portugués también advirtió que "nunca habrá libertad de expresión si la libertad de información de los ciudadanos se sacrifica por los objetivos de los oligarcas tecnológicos en Estados Unidos".

La estrategia de seguridad es la primera que elabora la Casa Blanca desde que el presidente Donald Trump regresó al cargo en enero. Rompe de forma drástica con el rumbo establecido por el gobierno demócrata del presidente Joe Biden, que buscó revitalizar las alianzas de Estados Unidos.

El documento se conoce mientras Estados Unidos busca poner fin a la guerra de casi cuatro años de Rusia en Ucrania, un objetivo que la estrategia de seguridad nacional dice que es de interés vital para Estados Unidos.

Pero el texto deja claro que Estados Unidos quiere mejorar su relación con Rusia después de años de que Moscú fuera tratado como un paria global y poner fin a la guerra es un interés central de Estados Unidos para "restablecer la estabilidad estratégica con Rusia".

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho que el documento "corresponde absolutamente a nuestra visión". A lo largo de la guerra, Rusia ha trabajado para crear una brecha entre los aliados de la OTAN, particularmente entre Estados Unidos y los principales patrocinadores de Ucrania en Europa.

"Si leemos detenidamente la parte sobre Ucrania, podemos entender por qué Moscú comparte esta visión", dijo Costa. "El objetivo en esta estrategia no es una paz justa y duradera. Es sólo (sobre) el fin de las hostilidades y la estabilidad de las relaciones con Rusia".

"Todos quieren relaciones estables con Rusia", agregó, pero "no podemos tener relaciones estables con Rusia cuando Rusia sigue siendo una amenaza para nuestra seguridad".

Altos funcionarios de la UE y oficiales de inteligencia han advertido que Rusia podría estar en posición de lanzar un ataque en otro lugar de Europa en un plazo de tres a cinco años si derrota a Ucrania.

