Un afligido padre en Gaza intenta devolver a su hijo a la vida

Najwa Al-Rajoudi llora junto al cuerpo de su sobrino Moussa Al-Rajoudi antes de su funeral en el hospital Al-Aqsa en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el miércoles 21 de enero de 2026, tras ser asesinado por fuego israelí. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) AP

“Está durmiendo. Se despertará. No le pasa nada. Está bien. Solo estoy limpiando su cara”, decía Yusuf Zawara el sábado. “Tiene sueño. No durmió en toda la noche por los bombardeos”.

Había polvo en el cabello del afligido padre y sangre en su ropa. Mientras se arrodillaba sobre su hijo en el Hospital Shifa, en profunda negación, el proceso de la muerte continuaba.

El hospital informó que Mohammad, de 15 años, y su primo de 13 años murieron en un ataque israelí mientras buscaban leña. Ahora es invierno en Gaza, y no ha habido electricidad en el territorio desde los primeros días de la guerra. La mayoría de las personas se refugian del frío en tiendas de campaña o edificios bombardeados.

Un familiar dijo que los dos menores fueron asesinados en el área que, según el ejército de Israel, es segura para los palestinos, a unos 500 metros de la Línea Amarilla que separa las áreas controladas por Israel en el este de Gaza del resto de la franja.

“Fueron atacados directamente, sin culpa alguna de su parte”, dijo Arafat al-Zawara a The Associated Press.

El ejército de Israel negó que los muertos fueran menores. Afirmó que había atacado a varios extremistas que, según ellos, cruzaron la “línea amarilla” del territorio y plantaron explosivos, amenazando a las tropas.

En el hospital, Zawara acariciaba el rostro de su hijo muerto, limpiaba los rastros de sangre con la punta de los dedos y balanceaba la cabeza de un lado a otro.

”¡Levántate!”, decía.

“Te atacaron con un misil”, decía, enfadado. “¿No pudiste escapar? Corre. ¡Gente, corran! ¿Por qué no huiste?”

Era demasiado. Finalmente se inclinó sobre su hijo, mejilla con mejilla.

Luego se dirigió al primo del niño. Se acercó al joven de 13 años y lo sacudió.

“Sulaiman, ¡levántate para que podamos conseguir unas alitas y asarlas!” decía el hombre. ”¡Levántate, levántate, levántate, sobrino mío! ¡Vamos, levántate, ¿por qué te estás muriendo?!”

El Ministerio de Salud de Gaza afirma que más de 480 palestinos han sido asesinados por fuego israelí desde el 10 de octubre, fecha en que comenzó el alto el fuego en la guerra provocada por el ataque liderado por Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023. El ministerio es parte del gobierno liderado por Hamás y mantiene registros detallados de víctimas, los cuales son considerados generalmente confiables por agencias de la ONU y expertos independientes.

El ministerio también afirma que al menos nueve niños han muerto por el frío severo en las últimas semanas en Gaza, ya que las temperaturas caen por debajo de los 10 grados Celsius (50 grados Fahrenheit) por la noche y las tormentas soplan desde el Mediterráneo.

Aunque Israel pone en duda las cifras del ministerio, no ha proporcionado las suyas propias.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP