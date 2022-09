Actor cubano Ulyk Anello explota contra Díaz-Canel: "¡Acaba de irte ya!" 'Dimite, entrega esto'

'Se está pudriendo la comida de mis hijos y tú no me la vas a devolver', espeta el actor cubano en su cuenta de Instagram, supuestamente al gobernante

Anello afirmó en el video que no se iba "a callar más" que lo iban a tener que matar o botarlo de Cuba y dijo que con la comida de sus hijos "no se juega", en un video publicado en la red social.

"Se está pudriendo la comida de mis hijos y tú no me la vas a devolver", fustigó.

Anello es uno de los cubanos que continuaban sin corriente este jueves 29 de septiembre. El martes 27, el director técnico de la Unión Eléctrica (UNE), Lázaro Guerra Hernández, había informado la tarde anterior de una avería en el SEN, que provocó "cero generación eléctrica" y por consiguiente un apagón general en toda Cuba.

Aunque en la tarde de ayer la UNE eléctrica informó que había comenzado a brindar servicio a una parte de los consumidores en 12 provincias del país, para muchos cubanos el apagón no había terminado hasta el momento de redactar esta nota.

A principios de agosto pasado, Anello d enunció en sus redes sociales que fue expulsado del programa televisivo "Tras la Huella" por dar una entrevista al periodista Pedro Sevcec, radicado en Miami, y por utilizar como foto de perfil en sus redes sociales la imagen de una rosa blanca, lo que podría estar asociado a la plataforma independiente Archipiélago.

"Para todos mis seguidores y para los que les pregunten, no estoy más en 'Tras la Huella' porque me vetaron, sancionaron, lista negra, por conceder una entrevista a un periodista de Miami y por poner una flor blanca en el perfil de Facebook e Instagram, les agradecería no me toquen más el tema", escribió Anello en su cuenta de Facebook.

El actor también publicó un video en su cuenta de Instagram donde dijo que la censura a su figura no fue por parte de la Televisión Cubana, sino de la dirección del programa televisivo de tema policiaco.

"Muchas páginas de noticias están publicando que me sancionó la Televisión Cubana y no es así, yo lo que puse es que me había sancionado la dirección de la serie 'Tras la Huella' por conceder una entrevista a Pedro Sevcec, en la que no se habló nada de política, y por poner una flor en mis cuentas de Facebook e Instagram. Esas fueron las razones que me llegaron", dijo el actor.

Fuente: diariodecuba.com