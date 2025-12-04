Último rehén retenido en Gaza fue capturado cuando defendía kibutz

ARCHIVO - Una fotografía del rehén asesinado Ran Gvili, cuyos restos están retenidos por Hamás en la Franja de Gaza, se muestra durante una protesta que exige el regreso de los rehenes fallecidos retenidos en Gaza, en Tel Aviv, Israel, el 29 de noviembre de 2025. (Foto AP/Mahmoud Illean, archivo) AP

Gvili, un policía de 24 años conocido cariñosamente como "Rani", fue asesinado cuando combatía contra milicianos de Hamás durante el ataque del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra. Después de una serie de intercambios de rehenes por palestinos detenidos por Israel, como parte de un acuerdo de alto el fuego, el cadáver de Gvili aún no ha sido recuperado.

Sus restos están en algún lugar de Gaza. El jueves, cuando Israel despertó con la noticia de que los restos devueltos por los milicianos el día anterior pertenecían a otro rehén, el país lloró a Gvili como un héroe que murió luchando para salvar un kibutz que no era el suyo.

"El primero en irse, el último en volver", escribió su madre, Talik Gvili, en Facebook el jueves. "No pararemos hasta que regreses."

En la entrada del Kibutz Alumim, uno de los muchos pueblos fronterizos atacados por los milicianos el 7 de octubre, hay un cartel con una foto de Gvili sonriendo en su uniforme, con su nombre debajo.

"Luchó una batalla heroica, salvando las vidas de los miembros del kibutz", se lee en el cartel. "Desde entonces se le conoce como 'Rani, el Escudo de Alumim'".

A diferencia de los de otros kibutzim israelíes atacados ese día, los residentes de Alumim sobrevivieron. Atribuyen eso a hombres como Gvili, quien se unió a un grupo de miembros del equipo de respuesta de emergencia, soldados y policías que repelieron ataques de oleadas de milicianos intrusos.

Sin embargo, los trabajadores migrantes en el kibutz tuvieron un destino diferente. Al ser dejados expuestos en áreas agrícolas fuera del perímetro defensivo del kibutz, 22 ciudadanos extranjeros fueron asesinados, según el periódico israelí Haaretz.

Gvili murió en batalla

La mañana del 7 de octubre, Gvili estaba en casa, dijo su hermana menor Shira Gvili en una entrevista con The Associated Press. Había estado de baja médica de su unidad de policía de élite por una fractura en el hombro.

Aun así, cuando escuchó que hombres armados estaban atacando a asistentes aterrorizados en el sitio del Festival de Música Nova, se dirigió directamente al lugar, junto con otros hombres de la unidad.

Nova se convirtió más tarde en el sitio de la mayor masacre civil en la historia de Israel, cuando los milicianos mataron al menos a 364 personas y tomaron a más de 40 como rehenes.

Gvili y los otros policías nunca llegaron allí, señaló su hermana. En cambio, se encontraron con los combatientes en el Kibutz Alumim.

El sargento Richard Schechtman, un compañero policía que también luchó en la batalla, dijo que Gvili parecía saber inmediatamente qué hacer.

"Rani estaba al frente del equipo, porque así era él", indicó Schechtman de acuerdo con citas del sitio de noticias israelí Ynet. "Rani y yo estábamos parados en la carretera. Vi a los terroristas, pero dudé porque era la primera vez en mi vida que veía a un terrorista cara a cara, y tuve un momento de, 'Espera, ¿Qué estoy viendo?' Entonces Rani quitó el seguro y abrió fuego, y todo el equipo lo siguió".

En un momento de la batalla, Gvili corrió al flanco occidental del kibutz para enfrentar a milicianos que llegaban en camiones, dijo su madre, quien ha hablado con otros que combatieron con él ese día. Ahí fue donde resultó herido en la pierna.

"Se comunicó por radio con su equipo para advertir que más vehículos con terroristas se acercaban", dijo su madre en una entrevista con Ynet. "Abrió fuego, y ellos vinieron hacia él. Los enfrentó solo, herido en la pierna y el brazo, y derribó a esos monstruos".

El ejército de Israel afirma que el cuerpo de Gvili fue secuestrado a Gaza por los milicianos poco después. El ejército confirmó su muerte, basándose en una evaluación de inteligencia, cuatro meses después.

Último paso en primera fase del alto el fuego

El regreso de los restos de Gvili marcará la finalización de la primera fase del plan de alto el fuego de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump. La primera fase también exige la liberación de miles de palestinos de Israel, tanto vivos como muertos, y un aumento de los envíos de ayuda a la devastada Gaza.

Las siguientes fases del acuerdo de alto el fuego serán mucho más complicadas de cumplir. Los elementos clave incluyen el despliegue de una fuerza internacional para asegurar Gaza, el desarme de Hamás y la formación de un gobierno palestino temporal para gestionar los asuntos diarios bajo la supervisión de una junta internacional liderada por Trump.

La familia teme que restos de Gvili no regresen

La familia de Gvili, que incluye a su hermano, Omri, mantiene la esperanza de que pronto recibirán los restos.

"Vemos a todas las otras familias cuyos hijos regresaron y vemos en sus ojos que tienen alivio", dijo su hermana. "Por eso es tan importante. Porque queremos seguir adelante con nuestra vida y sólo recordar a Rani".

Ran fue un héroe, pero era más que eso, recordó su hermana: Era protector y divertido; ocasionalmente contaba chistes malos de los que todos se reían; le encantaba tocar la guitarra y cantar "The House of the Rising Sun"; y en una pierna tenía un tatuaje de su perro, Luna, a quien la familia ahora cuida.

Tanto su madre, Talik, como su padre, Itzik Gvili, dicen que temen un escenario peor, del tipo experimentado por las familias de los soldados israelíes Hadar Goldin o Ron Arad.

Goldin fue asesinado en Gaza en 2014. Su cuerpo fue devuelto a Israel hace aproximadamente un mes como parte del alto el fuego. Arad fue secuestrado en Líbano en 1988 después de eyectarse de su avión. Nunca ha sido encontrado.

"Rezamos, por supuesto, para que no sea otro Ron Arad o (Hadar) Goldin", dijo Itzik Gvili a Kan News. "Que no lo alarguemos por muchos más años".

"En lo que a mí respecta, hasta que Ran regrese, está vivo", dijo el padre. "No tengo nada más por lo que esperar".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP