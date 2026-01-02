americateve

Última semana de temporada regular de la NFL llega con el 1er puesto aún sin definir en la AFC y NFC

La temporada regular de la NFL ha llegado a su último fin de semana con muchas cosas por decidir en términos de los cruces de playoffs, incluyendo el puesto número uno tanto en la Conferencia Americana como en la Nacional.

LilJordan Humphrey, receptor de los Broncos de Denver, corre durante el partido ante los Chiefs de Kansas City, el jueves 25 de diciembre de 2025 (AP Foto/Charlie Riedel)
Esto es lo que hay que observar en los próximos días:

Panorama de los Playoffs de la Conferencia Americana (AFC)

Los Broncos de Denver, Patriots de Nueva Inglaterra y Jaguars de Jacksonville tienen la oportunidad de obtener el primer puesto de la AFC, que otorga una semana de descanso en la primera ronda y la ventaja de jugar en casa durante los playoffs.

Los Broncos (13-3) tienen el camino más claro: si vencen a los Chargers de Los Ángeles (11-5) el domingo, obtendrán el primer puesto. También podrían colarse en el primer lugar dependiendo de los resultados de los Patriots y los Jaguars.

La forma más sencilla para que los Patriots (13-3) obtengan el primer puesto es vencer a los Dolohins de Miami (7-9) el domingo y esperar que los Broncos pierdan contra los Chargers. También hay algunos escenarios poco probables, incluyendo empates en la Semana 18, donde podrían asegurar el sitio de honor.

La única manera en que los Jaguars (12-4) serán primeros es si vencen a los Titans de Tennessee (3-13) el domingo y los Broncos y Patriots pierden. Jacksonville también puede asegurar el título de la División Sur de la AFC con una victoria.

Los Texans de Houston (11-5) todavía están en la contienda por la División Sur si pueden vencer a los Colts de Indianápolis (8-8) y los Jaguars pierden.

Los Ravens de Baltimore (8-8) y los Steelers de Pittsburgh (9-7) están luchando por el título de la División Norte y el último boleto de playoffs de la AFC el domingo. Los Steelers necesitan ganar o empatar mientras que los Ravens tienen que ganar.

Panorama de los Playoffs de la Conferencia Nacional (NFC)

Los Seahawks de Seattle (13-3) se enfrentan a los 49ers de San Francisco (12-4) el sábado por la noche en pos del primer sitio de la NFC, la semana de descanso en la primera ronda y la ventaja de jugar en casa. Los Seahawks tienen que ganar o empatar mientras que los 49ers deben ganar.

Los Panthers de Carolina (8-8) se enfrentan a los Buccaneers de Tampa Bay (7-9) el sábado por el título de la División Sur y el último puesto de playoffs de la NFC. El camino más fácil para Carolina es vencer o empatar con los Bucs, pero también podría colarse en los playoffs si pierde y si los Falcons de Atlanta (7-9) vencen a los Saints de Nueva Orleáns (6-11).

Tampa Bay debe vencer a Carolina y luego esperar que los Falcons pierdan o empaten con los Saints.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

