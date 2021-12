El humorista Ulises Toirac arremete contra la rectificación de la Tarea de Ordenamiento

“Me suena en el hipotálamo la canción de Pablo Milanés –incluso el sentimiento con el que la voz del trovador canta los versos 'el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos…'– cuando leo que se van a aplicar 'medidas para rectificar el ordenamiento monetario' porque el objetivo del ordenamiento 'no se ha logrado en su totalidad'”, escribió el comediante.

Según Toirac, la Tarea de Ordenamiento, la cual fue implementada por el régimen cubano para darle valor a la moneda nacional y eliminar la dualidad monetaria y cambiaria, no ha cumplido su objetivo y “en un año ha demostrado que, de ordenar, nada”.

El humorista también indicó que mientras los dirigentes de la isla trazan sus planes y rectificaciones, “el marabú no retrocede, ni las vacas paren, ni el café crece, ni el despegue viene, ni el dólar se va”.

“Y me parece que están tratando de que el olmo dé peras inventando unas leyes económicas que no superan el estado larvario para demostrar que tampoco es por ahí... Y entonces hay que improvisar pa ver cómo sale el chorizo del lado de allá.... Y Pablito vuelve a repetir el cabrón verso y ya yo me oriné las manos”, concluyó.

La publicación del humorista ha sido compartida por cientos de usuarios y ha recibido muchos comentarios de apoyo.

“Lo peor de todo es que se sabe que se pondrá peor y lejos de arreglar lo que hará es desordenas más aún, es como seguir queriendo ir por un camino que sabes que va a acabar en un precipicio, pero por arte de magia pretendes que aparezca un puente”, señaló la internauta Lauri Díaz.

“Demasiado triste, si no fuera así diera risa, pero es la vida de cada cubano (la única que tendremos) tronchada por tanto capricho, mal trabajo, obstinamiento por estar aferrado al poder con un sistema más que probado es obsoleto”, comentó otro usuario.