UEFA suspende provisionalmente a Prestianni tras acusación de insulto racista a Vinícius Júnior

La decisión implica que Prestianni se perderá el partido de vuelta del repechaje de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y Benfica el miércoles. El Madrid ganó el primer encuentro en Lisboa el martes pasado, con Vinícius como autor del gol en la segunda parte para la victoria por 1-0.

El partido se detuvo durante casi 10 minutos después de que el delantero brasileño marcara y celebrara junto al banderín de córner de Benfica, lo que molestó a los hinchas y jugadores locales. Tras ser encarado por Prestianni, Vinícius acusó al jugador argentino de llamarlo “mono”. Prestianni ha negado haber insultado racialmente a Vinícius.

Se activó el protocolo antirracismo, pero no se tomó ninguna otra medida durante el partido, ya que no había pruebas contra Prestianni, quien se cubrió la boca con la camiseta mientras hablaba con Vinícius. Al delantero del Madrid le mostraron una tarjeta amarilla tras su celebración.

