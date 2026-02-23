americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

UEFA suspende provisionalmente a Prestianni tras acusación de insulto racista a Vinícius Júnior

NYON, Suiza (AP) — La UEFA informó el lunes que ha suspendido provisionalmente por un partido a Gianluca Prestianni, el delantero argentino de Benfica, tras las acusaciones de que profirió insultos racistas hacia Vinícius Júnior.

La decisión implica que Prestianni se perderá el partido de vuelta del repechaje de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y Benfica el miércoles. El Madrid ganó el primer encuentro en Lisboa el martes pasado, con Vinícius como autor del gol en la segunda parte para la victoria por 1-0.

El partido se detuvo durante casi 10 minutos después de que el delantero brasileño marcara y celebrara junto al banderín de córner de Benfica, lo que molestó a los hinchas y jugadores locales. Tras ser encarado por Prestianni, Vinícius acusó al jugador argentino de llamarlo “mono”. Prestianni ha negado haber insultado racialmente a Vinícius.

Se activó el protocolo antirracismo, pero no se tomó ninguna otra medida durante el partido, ya que no había pruebas contra Prestianni, quien se cubrió la boca con la camiseta mientras hablaba con Vinícius. Al delantero del Madrid le mostraron una tarjeta amarilla tras su celebración.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

ARCHIVO – El príncipe Andrés sale de la catedral de St. Giles tras la llegada del féretro con los restos de su madre, la reina Isabel, en Edimburgo, Escocia, el 12 de septiembre de 2022. (AP Foto/Petr David Josek, Archivo)

Policía británica detiene al expríncipe Andrés por presunta conducta indebida en cargo público

Destacados del día

Rusia desmiente comunicado sobre envío de 200.000 barriles a Cuba en plena crisis energética

Rusia desmiente comunicado sobre envío de 200.000 barriles a Cuba en plena crisis energética

Abatido El Mencho: cae el líder del CJNG tras operativo federal en Jalisco y ola de violencia

Abatido "El Mencho": cae el líder del CJNG tras operativo federal en Jalisco y ola de violencia

EEUU confirma apoyo de inteligencia en operación que eliminó a El Mencho en México

EEUU confirma apoyo de inteligencia en operación que eliminó a "El Mencho" en México

La hija de la jefa de GAESA de ejecutiva en el Puerto del Mariel a alto cargo en Panamá

La hija de la jefa de GAESA de ejecutiva en el Puerto del Mariel a alto cargo en Panamá

Cuba se queda sola y sin turismo: Rusia evacúa 4.300 turistas varados por crisis energética

Cuba se queda sola y sin turismo: Rusia evacúa 4.300 turistas varados por crisis energética

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter