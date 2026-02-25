americateve

UEFA rechaza apelación contra suspensión de Prestianni por presunto racismo a Vinícius

NYON, Suiza (AP) — La UEFA rechazó la apelación de última hora de Benfica contra la suspensión provisional de Gianluca Prestianni, lo que significa que seguirá descartado para el partido de vuelta del repechaje de la Liga de Campeones contra el Real Madrid el miércoles.

El ente rector del fútbol europeo anunció el lunes la suspensión provisional del atacante argentino por un partido tras las acusaciones de que profirió insultos racistas contra Vinícius Júnior en el encuentro de ida de la semana pasada.

El partido se detuvo durante casi 10 minutos después de que el delantero brasileño marcara y luego celebrara junto al banderín de córner de Benfica, lo que molestó a aficionados y jugadores locales. Tras ser encarado por Prestianni, Vinícius acusó alargentino de llamarlo “mono”.

Prestianni ha negado haber insultado racialmente a Vinícius.

La UEFA informó el miércoles que su órgano de apelación desestimó la solicitud del Benfica contra la suspensión y que confirmó la decisión de su órgano de control, ética y disciplina del lunes.

___

Fútbol de AP: https://apnews.com/hub/soccer

FUENTE: AP

