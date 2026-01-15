UEFA atribuye pérdida de 55 millones en a la caída del dólar el año pasado

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, escucha preguntas durante la conferencia de prensa tras su reelección en el 47mo congreso ordinario de la UEFA el miércoles 5 de abril del 2026. (AP Foto/Armando Franca) AP

El valor del dólar cayó aproximadamente un 9% frente a una serie de monedas extranjeras en los primeros meses del 2025, lo que los economistas vincularon a la disminución de la confianza de los inversores en Estados Unidos bajo el presidente Donald Trump, quien regresó al cargo en enero pasado.

La UEFA citó “dinámicas económicas, de mercado y geopolíticas” y un “repentino debilitamiento del dólar estadounidense” como factores que impulsaron las pérdidas por cambio de divisas, las cuales representaron la pérdida en sus cuentas para la temporada 2024-25.

“En los últimos años, la UEFA se benefició de un dólar estadounidense fuerte, lo que llevó a ganancias sustanciales en el cambio de divisas”, afirmó el organismo en su informe financiero anual de 52 páginas, publicado el jueves, sin mencionar a Trump.

“Sin embargo, en marzo de 2025, la situación cambió y el dólar estadounidense se debilitó rápidamente casi un 9%, resultando en pérdidas por cambio de divisas de 47 millones de euros.” Esa cantidad equivalía a 54,5 millones de dólares al tipo de cambio del jueves.

Esa suma casi equivalía al “resultado neto” total en las últimas cuentas anuales de la UEFA de menos 46,2 millones de euros (53,6 millones de dólares), que se financió con sus reservas.

Las pérdidas impulsadas por el dólar redujeron las reservas de la UEFA a 521,8 millones de euros (605 millones de dólares) a finales de junio pasado, justo por encima del nivel de 500 millones de euros que busca mantener para garantizar la financiación de sus 55 federaciones miembros y organizar competiciones de selecciones nacionales desde el nivel senior hasta el juvenil.

Aunque los eventos de clubes organizados por la UEFA, como la Liga de Campeones, generan miles de millones cada temporada, la gran mayoría se gastan como premios en efectivo y no genera ganancias para la organización con sede en Nyon, Suiza.

El Campeonato Europeo masculino, que se celebra cada cuatro años y que generó alrededor de 2.500 millones de euros para la edición de 2024 en Alemania, alimenta las reservas de la UEFA y su principal programa de financiación conocido como “HatTrick”, que paga a los miembros el doble de lo que reciben anualmente de la FIFA.

Pérdidas en dólares ‘inevitables’

La UEFA dijo en el informe financiero que “necesita mantener una gran posición en dólares estadounidenses para respaldar transacciones de cobertura pendientes”, y por lo tanto, cuando el valor comenzó a caer hace un año, “las pérdidas sustanciales eran inevitables”.

“El resultado del cambio de divisas había sido consistentemente positivo durante varios años, pero esto desafortunadamente cambió en la primavera de 2025 cuando el dólar estadounidense se debilitó repentinamente por varias razones, incluidas dinámicas económicas, de mercado y geopolíticas”, decía el documento de la UEFA.

La UEFA reconoció un resultado “decepcionante” para su gestión de activos el año pasado en comparación con un “2023-24 muy excepcional”, que fue el último año financiero completo durante la administración estadounidense anterior.

