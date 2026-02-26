americateve

UEFA: Alza de ingresos de TV de la Liga Premier casi igualó al resto de Europa

NYON, Suiza (AP) — Los clubes de la Liga Premier disfrutaron de un aumento de los ingresos por televisión casi igual al del resto del fútbol de clubes europeo combinado entre 2014 y 2024, informó el jueves la UEFA.

ARCHIVO - El balón de juego está colocado en un pedestal con el logo de la Liga Premier inglesa antes del partido de fútbol entre Newcastle y Aston Villa, en Newcastle, Inglaterra, el 12 de agosto de 2023. (AP Photo/Steve Luciano, File)
Los clubes ingleses se beneficiaron de un incremento de 1.500 millones de euros (1.770 millones de dólares) durante la década. En el mismo periodo, el aumento combinado de los ingresos por televisión entre los clubes de las otras 53 ligas europeas de primera división fue de 1.600 millones de euros (1.890 millones de dólares), lo que puso de relieve el dominio financiero de la máxima categoría inglesa.

Inglaterra aportó cinco de los ocho clubes accedieron directamente a los octavos de final de la Liga de Campeones de esta temporada. Newcastle se sumó a ellos el martes, cuando completó una victoria global de 9-3 sobre Qarabag en los repechajes.

El informe de la UEFA sobre el panorama de las finanzas e inversión de los clubes europeos también destacó la desigualdad del crecimiento de los ingresos totales en toda Europa.

Mientras que los ingresos totales de los clubes de la Liga Premier aumentaron en 3.500 millones de euros (4.130 millones de dólares), los de los 76 clubes de las otras cuatro ligas más grandes de Europa —en Francia, Alemania, Italia y España— crecieron en conjunto 5.900 millones de euros (6.970 millones de dólares).

