UE y Mercosur firman tratado que crea la mayor zona de libre comercio del mundo

ASUNCIÓN (AP) — La Unión Europea (UE) y el Mercosur firmaron el sábado en Paraguay un largamente esperado tratado comercial tras casi tres décadas de negociaciones que permitirá la creación de la zona de libre comercio más grande del mundo y que representa una cuarta parte del producto interno bruto mundial.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habla durante una reunión para firmar un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur en Asunción, Paraguay, el sábado 17 de enero de 2026. (AP Foto/Jorge Sáenz)
“Estamos creando la zona de libre comercio más grande del mundo, un mercado que representa casi el 20% del PIB mundial. Brindando oportunidades incalculables para nuestros 700 millones de ciudadanos”, dijo en un discurso durante la ceremonia de firma la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, quien en el último año tuvo un papel protagonista en la materialización del histórico tratado.

El bloque europeo y las naciones fundadoras del Mercosur —Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay— firmaron el inédito pacto que empezó a gestarse en 1999 en una ceremonia celebrada en el Gran Teatro del Banco Central de Asunción, la capital paraguaya, donde en 1991 se creó el Mercosur.

El acuerdo llega después de más de 25 años de negociaciones marcadas por divergencias entre ambos bloques y la férrea resistencia de algunos países europeos, encabezados por Francia, y en momentos donde la fragmentación política y reconfiguración económica desafían el escenario internacional.

“Muchas manos han trabajado incansablemente. El acuerdo ha sobrevivido a cambios de gobierno y a muchísimas reuniones. Y todos sabemos que se necesitó un último impulso, hasta el último momento, para reunirnos aquí hoy”, enfatizó Von der Leyen.

FUENTE: AP

