UE parece dispuesta a sancionar a la Guardia Revolucionaria por la represión de protestas en Irán

La jefa de la política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, habla con reporteros a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores del bloque en el edificio del Consejo de Europa, en Bruselas, el 29 de enero de 2026. (AP Foto/Geert Vanden Wijngaert) AP

Kaja Kallas dijo que espera que los ministros de Exteriores del bloque, que se reúnen el jueves Bruselas, acuerden añadir a la Guardia iraní a su lista de organizaciones terroristas.

"Esto los pondrá al mismo nivel que Al Qaeda, Hamás, Daesh", indicó utilizando un acrónimo en árabe para el grupo extremista Estado Islámico. "Si actúas como un terrorista, también deberías ser tratado como un terrorista".

Irán no realizó comentarios al respecto, pero en los últimos días ha criticado a Europa mientras consideraba la medida, que sigue a una previa de Estados Unidos contra la Guardia.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP