UE ordena investigar vínculos entre Mandelson y Epstein en su etapa como comisario de Comercio

BRUSELAS (AP) — La Unión Europea ha ordenado a su oficina antifraude que investigue a Peter Mandelson, el desacreditado exembajador de Reino Unido en Estados Unidos, por sus vínculos con Jeffrey Epstein mientras se desempeñó como representante comercial de Bruselas.

“Dadas las circunstancias y la importante cantidad de documentos puestos a disposición del público, la Comisión Europea pidió también a la OLAF el 18 de febrero que investigue el asunto”, dijo un vocero de la Comisión, comisión, que no estaba autorizado a ser identificado públicamente, el jueves por la noche.

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, conocida por su acrónimo en francés OLAF, es el organismo de supervisión de la UE que, entre otros, ha investigado a autoridades migratorias y a legisladores por fraude financiero y violaciones de derechos. La oficina no confirmó la investigación.

Mandelson, una figura influyente en Reino Unido, está siendo investigado por presunta mala conducta en el ejercicio de un cargo público por su relación con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Su relación con Epstein han amenazado el liderazgo del primer ministro británico, Keir Starmer, quien nombró al veterano estadista para el cargo diplomático pese a las advertencias sobre su amistad con el desacreditado financiero.

Antes de que el Brexit sacara a Londres de la UE, Mandelson fungió como comisario de Comercio del bloque entre noviembre de 2004 y octubre de 2008. Estuvo en contacto con Epstein y Ghislaine Maxwell antes, durante y después de ese periodo, según documentos analizados por The Associated Press.

Todos los comisarios europeos están sujetos a obligaciones éticas y a un código de conducta oficial. Las presuntas infracciones de esas normas pueden derivar en investigaciones.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Escritor camagüeyano muere en incursión marítima en Villa Clara, según régimen cubano

Equipo de Marco Rubio se reúne con El Cangrejo en Saint Kitts en medio de diálogo con Cuba

Cubano en EEUU desmiente al MININT tras incluirlo como detenido en tiroteo en Villa Clara

Díaz-Canel lanza dura advertencia tras enfrentamiento armado frente a costas de Cuba

Quién es Amijail Sánchez, el cubano acusado por la dictadura cubana como terrorista tras tiroteo en Villa Clara

