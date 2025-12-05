americateve

UE multa a X con 120 millones de euros por violar la ley de redes sociales del bloque

LONDRES (AP) — Los reguladores de la Unión Europea multaron el viernes a la plataforma de redes sociales de Elon Musk, X, con 120 millones de euros (140 millones de dólares) por no cumplir con las regulaciones digitales del bloque.

ARCHIVO - Trabajadores instalan luces en el logo de X, en lo alto de la sede de la empresa en San Francisco, el 28 de julio de 2023. (AP Foto/Noah Berger, archivo)
La Comisión Europea emitió su decisión tras una investigación a abierta a X hace dos años bajo la Ley de Servicios Digitales del bloque de 27 naciones. También conocida como DSA, es un amplio conjunto de normas que exige a las plataformas asumir más responsabilidad para proteger a los usuarios europeos y retirar contenidos y productos dañinos o ilegales en sus sitios, bajo la amenaza de fuertes multas.

La Comisión afirmó que las sanciones a X, antes conocido como Twitter, derivan de tres incumplimientos de los requisitos de transparencia de la DSA. La decisión podría irritar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo gobierno ha arremetido contra las regulaciones digitales de Bruselas y ha prometido tomar represalias si las tecnológicas estadounidenses son penalizadas.

Los reguladores dijeron que las marcas de verificación azul de X infringían las normas debido a su "diseño engañoso", que podría exponer a los usuarios a estafas y manipulaciones.

X tampoco cumplió los requisitos en su base de datos de anuncios y para proporcionar acceso a los investigadores a datos públicos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

