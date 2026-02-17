americateve

Ucraniano Heraskevych recibe regalo de 200.000 dólares tras descalificación olímpica

KIEV, Ucrania (AP) — El corredor ucraniano de skeleton que fue descalificado de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina recibió un regalo de más de 200.000 dólares el martes para ayudarlo a seguir compitiendo y defendiendo a su país.

El ucraniano Vladyslav Heraskevych habla con los medios en la casa de salida del centro de deslizamiento en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Cortina dAmpezzo, Italia, el jueves 12 de febrero de 2026. (AP Photo/Fatima Shbair)
El ucraniano Vladyslav Heraskevych habla con los medios en la casa de salida del centro de deslizamiento en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Cortina d'Ampezzo, Italia, el jueves 12 de febrero de 2026. (AP Photo/Fatima Shbair) AP

A Vladislav Heraskevych se le prohibió competir en los Juegos Olímpicos la semana pasada porque insistió en usar un “casco de la memoria” adornado con imágenes de más de 20 atletas y entrenadores ucranianos muertos durante la guerra del país con Rusia.

El empresario ucraniano Rinat Akhmetov —propietario del club de fútbol Shakhtar Donetsk y de la acería Azovstal en Mariúpol— entregó el dinero a Heraskevych a través de su fundación benéfica. La cantidad equivale a lo que recibirían los medallistas de oro del país.

“A Vlad Heraskevych se le negó la oportunidad de competir por la victoria en los Juegos Olímpicos, y aun así regresa a Ucrania como un verdadero ganador. El respeto y el orgullo que se ha ganado entre los ucranianos con sus acciones son la mayor recompensa", señaló Akhmetov en un comunicado.

“Al mismo tiempo, quiero que tenga suficiente energía y recursos para continuar su carrera deportiva, así como para luchar por la verdad, la libertad y el recuerdo de quienes dieron su vida por Ucrania”.

Según un comunicado en nombre de la fundación de Akhmetov, el dinero está previsto que se pague a la fundación benéfica de Heraskevych, de 27 años, “para garantizar que el atleta y su equipo de entrenadores cuenten con los recursos necesarios para continuar su carrera deportiva y su labor de defensa de Ucrania en el escenario internacional”.

Shakhtar Donetsk juega regularmente en la Liga de Campeones pese a estar exiliado de su ciudad de origen y del Donbas Arena, valuado en 400 millones de dólares, desde 2014, cuando comenzó el conflicto en el este de Ucrania respaldado por Rusia.

FUENTE: AP

