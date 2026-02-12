americateve

Ucraniano Heraskevych, fuera de los Juegos por usar un casco vetado en homenaje a caídos en guerra

CORTINA D'AMPEZZO, Italia (AP) — El ucraniano Vladyslav Heraskevych, piloto de skeleton, quedó fuera de los Juegos de Milán-Cortina tras rechazar un pedido de último minuto del Comité Olímpico Internacional para que usara un casco distinto del que rinde homenaje a deportistas muertos en la guerra con Rusia.

El piloto ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych, al inicio del entrenamiento previo a la prueba masculina de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Cortina dAmpezzo, Italia, el 11 de febrebro de 2026. (AP Foto/Aijaz Rahi)
El piloto ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych, al inicio del entrenamiento previo a la prueba masculina de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Cortina d'Ampezzo, Italia, el 11 de febrebro de 2026. (AP Foto/Aijaz Rahi) AP

La presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, esperaba a Heraskevych en la parte alta de la pista cuando llegó alrededor de las 8:15 de la mañana del jueves, unos 75 minutos antes del inicio de la prueba masculina de skeleton.

Ambos se retiraron a una zona privada y mantuvieron una breve conversación, y al parecer Coventry no logró hacer cambiar de opinión a Heraskevych.

Heraskevych llegó a los Juegos de Invierno con un casco personalizado que muestra los rostros de más de 20 deportistas y entrenadores ucranianos que murieron durante la guerra que comenzó poco después del final de la cita olímpica de Beijing en 2022.

El COI dijo el lunes por la noche que el casco no estaría permitido en la competencia, citando una norma que prohíbe hacer declaraciones políticas en zona de competición olímpica. Aun así, Heraskevych usó el casco en los entrenamientos el martes y del miércoles, sabiendo que el COI podría, en última instancia, impedirle participar en la prueba olímpica.

“El casco no viola ninguna norma del COI”, sostuvo Heraskevych.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

