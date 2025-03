Trump sugiere a Zelenskyy que EEUU asuma la propiedad de las centrales ucranianas por seguridad

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, habla durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, en el palacio presidencial en Helsinki, Finlandia, el miércoles 19 de marzo de 2025. (Heikki Saukkomaa/Lehtikuva via AP) Lehtikuva

Ukrainian Emergency Service via AP

En esta imagen tomada por el Servicio Ucraniano de Emergencias el miércoles 19 de marzo de 2025, bomberos trabajan en el lugar de un ataque ruso en Krasnopillia, en la región de Sumy, Ucrania. (Servicio Ucraniano de Emergencia via AP) Ukrainian Emergency Service via AP

Zelenskyy y Trump discutieron en términos generales la posibilidad de un alto el fuego, según un alto funcionario ucraniano que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a comentar públicamente. Durante la llamada, se enfatizó cómo cualquier proceso de alto el fuego necesitaría ser monitoreado y que los equipos aún necesitaban resolver problemas técnicos, dijo el funcionario, quien caracterizó la llamada como “una conversación muy buena, positiva, con bromas”.

La llamada de Trump con Zelenskyy duró aproximadamente la mitad de su llamada del martes, durante la cual Putin acordó no atacar la infraestructura energética de Ucrania, pero se negó a respaldar un alto el fuego completo de 30 días.

En una publicación en redes sociales, Trump dijo que su llamada con Zelenskyy fue para “alinear tanto a Rusia como a Ucrania en términos de sus solicitudes y necesidades” mientras busca detener los combates.

“Estamos en el buen camino”, agregó Trump.

La llamada de Zelenskyy a Trump se produce en un momento tenso para Ucrania, ya que Trump ha dejado claro que poner fin rápidamente a la guerra es una prioridad para el inicio de su nuevo gobierno.

Los líderes ucraniano y estadounidense mantuvieron una desastrosa reunión en el Despacho Oval a finales del mes pasado que llevó a Trump a suspender temporalmente el intercambio de inteligencia y la ayuda militar a Ucrania.

Trump se ha quejado en repetidas ocasiones del coste del conflicto: Estados Unidos ha enviado a Ucrania más de 180.000 millones de dólares en ayuda militar y económica desde el inicio de la guerra.

Antes de su llamada con Trump, Zelenskyy indicó que la promesa de alto el fuego limitado de Putin “dista mucho de la realidad” tras una serie de ataques nocturnos con drones en todo el país.

“Incluso anoche, después de la conversación de Putin con (...) Trump, cuando Putin dijo que supuestamente estaba dando órdenes de detener los ataques a la energía ucraniana, se lanzaron 150 drones durante la noche, incluidos en instalaciones energéticas”, afirmó Zelenskyy en una conferencia de prensa en Helsinki con el presidente finlandés, Alexander Stubb.

Rusia respondió diciendo que había detenido su ataque a las instalaciones energéticas de Ucrania y acusó a Kiev de atacar equipamiento cerca de uno de sus oleoductos.

“Desafortunadamente, vemos que por ahora no hay reciprocidad por parte del régimen de Kiev”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

La Casa Blanca describió la llamada entre Trump y Putin como el primer paso en un “paso hacia la paz” que Washington espera incluya un alto el fuego marítimo en el mar Negro y, más adelante, un final completo y duradero de los combates.

Pero no había indicios de que Putin se retractara de sus condiciones para un posible acuerdo de paz, que Kiev rechaza rotundamente.

El Institute for the Study of War (ISW, Instituto para el estudio de la guerra), un grupo de expertos con sede en Washington, indicó que las demandas de Putin durante la llamada con Trump equivaldrían a una “capitulación ucraniana”.

“Putin está intentando retener la propuesta de alto el fuego temporal como rehén para extraer concesiones preventivas antes de las negociaciones formales para poner fin a la guerra”, indicó el ISW en un análisis de los resúmenes de las llamadas.

Stubb calificó las conversaciones entre Putin y Trump como un paso en la dirección correcta, aunque el presidente de Finlandia dijo que Rusia debe poner fin a su agresión.

“Solo hay dos maneras de responder a la propuesta del presidente de los Estados Unidos: es un sí o un no: sin peros, sin condiciones”, afirmó Stubb. “Ucrania aceptó un alto el fuego sin ninguna forma de condiciones. Si Rusia se niega a aceptar, debemos aumentar nuestros esfuerzos para fortalecer a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia para convencerlos de que se sienten a la mesa de negociaciones”.

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, dijo en redes sociales que él y su homólogo ruso, Yuri Ushakov, acordaron el miércoles que sus equipos se reunirían pronto en Riad, Arabia Saudita, “para centrarse en implementar y expandir el alto el fuego parcial que el presidente Trump aseguró de Rusia”.

No estaba claro todavía quién formaría parte de las delegaciones o si los funcionarios ucranianos también fueron invitados a participar en las conversaciones en Arabia Saudita.

Poco después de la larga llamada telefónica entre Trump y Putin el martes, sonaron las sirenas de ataque aéreo en Kiev, seguidas de explosiones mientras los residentes buscaban refugio.

A pesar de los esfuerzos por repeler el ataque, se registraron varios impactos en infraestructura civil, incluyendo dos hospitales, un ferrocarril y más de 20 casas, reportó Zelenskyy. También se reportaron drones rusos sobre las regiones de Kiev, Zhytomyr, Sumy, Chernihiv, Poltava, Járkiv, Kirovohrad, Dnipropetrovsk y Cherkasy.

El Ministerio ruso de Defensa afirmó que su ejército había lanzado siete drones a instalaciones de energía relacionadas con el complejo militar-industrial en la región sureña de Mykolaiv en Ucrania, pero que los derribó después de recibir la orden de Putin de no golpear la infraestructura energética.

Moscú acusó a Ucrania de atacar su instalación energética en la región de Krasnodar, que limita con la península de Crimea, anexada por Rusia en 2014, varias horas después de las conversaciones entre Putin y Trump. El ministerio dijo que tres drones apuntaron a equipos de transferencia de petróleo que dan servicio al Consorcio del Oleoducto del Caspio, lo que provocó un incendio e hizo que un tanque de petróleo perdiera presión.

“Está absolutamente claro que estamos hablando de otra provocación deliberadamente orquestada por el régimen de Kiev, destinada a descarrilar las iniciativas de paz del presidente de Estados Unidos”, afirmó el ministerio.

Rusia indicó que sus defensas aéreas interceptaron 57 drones ucranianos sobre el mar de Azov y varias regiones rusas: las provincias fronterizas de Kursk y Bryansk y las regiones cercanas de Oryol y Tula.

Zelenskyy dijo que “las palabras de un alto el fuego” no eran suficientes.

“Si los rusos no atacan nuestras instalaciones, definitivamente no atacaremos las suyas”, afirmó Zelenskyy.

Mientras tanto, los dos adversarios dijeron el miércoles que habían intercambiado 175 prisioneros cada uno en lo que representó uno de los mayores intercambios de la guerra.

Zelenskyy rechazó la condición clave de Putin de que los aliados occidentales dejen de proporcionar ayuda militar e inteligencia a Ucrania. Dijo que hacerlo pondría en peligro vidas si los ciudadanos no estuvieran al tanto de los ataques aéreos entrantes, y llevaría a la continuación de la guerra.

“No creo que nadie deba hacer concesiones en términos de ayudar a Ucrania, sino que más bien, la asistencia a Ucrania debería incrementarse”, afirmó Zelenskyy. “Esto será una señal de que Ucrania está lista para cualquier sorpresa de los rusos”.

Nigel Gould-Davies, investigador principal para Rusia y Eurasia en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, constató que era “completamente predecible” que Putin rechazara el alto el fuego, agregando que es “imprudente para él decirle eso directamente al presidente Trump, ya que Trump ha hecho de poner fin a la guerra una prioridad muy, muy alta”.

“Lo que tenemos ahora, en efecto, es una competencia o rivalidad entre Kiev y Moscú para persuadir a Trump de que es el otro lado el responsable de impedir que Trump logre su objetivo de poner fin a la guerra”, indicó Gould-Davies.

Zelenskyy dijo que uno de los temas más difíciles en futuras negociaciones sería el tema de las concesiones territoriales.

“Para nosotros, la línea roja es el reconocimiento de los territorios ucranianos temporalmente ocupados como rusos”, afirmó. “No lo aceptaremos”.

Yehor Konovalov en Kiev, Dasha Litvinova en Tallin, Estonia, Geir Moulson en Berlín, Aamer Madhani y Zeke Miller en Washington, y Brian Melley y Susie Blann en Londres contribuyeron a este despacho.

