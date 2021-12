El ministro de Defensa de Ucrania advirtió que habrá "una masacre sangrienta" si Rusia despliega una invasión

“Tenemos 250.000 miembros oficiales de nuestro ejército. Además, 400.000 veteranos y 200.000 reservistas. 175.000 (es) insuficiente para invadir Ucrania”, consideró. También, explicó que el ejército ha solicitado equipos militares y entrenamientos a sus aliados, pero no el envío de soldados. “No necesitamos tropas, porque creo que no es justo que mueran soldados estadounidenses en Ucrania. No, no lo necesitamos”, sostuvo.