El desesperado pedido de jugadores brasileños que militan en el Shakthar Dontesk y el Dinamo de Kiev tras quedar atrapados en Ucrania

Luego el futbolista le cedió el espacio a una de las esposas del grupo que habla en nombre de todas las familias: “Las mujeres estamos con los niños y nos sentimos un poco abandonadas, porque no tenemos nada que hacer, no sabemos qué hacer. Las noticias no nos llegan excepto las de Brasil y hacemos un llamamiento incluso en nombre de los niños. Cada uno salió corriendo de sus casas al hotel, cada uno con una prenda de ropa, no sabemos si habrá comida, así que queríamos intentar pedir ayuda para solucionar nuestra situación”.

Entre futbolistas y familiares, en el video aparecen 19 ciudadanos brasileños que esperan que su país los ayude en este momento de absoluta tensión bélica. Actualmente, en el Shakhtar militan Dodo, Vitao, Marlon, Vinícius Tobías, Ismaily, Maycon, Marcos Antonio, Tete, Alan Patrick, Pedrinho, David Neres y Fernando.

También está el atacante brasileños Junior Moraes, quien milita en Shakhtar y está nacionalizado ucraniano teniendo en cuenta que juega en ese país desde hace más de una década, quien publicó una storie en su cuenta de Instagram para expresarse: “¡La situación es grave, estamos presos en Kiev esperando una solución para salir! Estamos dentro de un hotel, recen por nosotros”.

Por su parte, en la plantilla del Dinamo Kiev figura el atacante de 22 años Vitinho, quien llegó en las últimas semanas tras iniciarse en el Athletico Paranaense de su país. También juega allí el uruguayo Carlos de Pena, quien compartió una storie: “La situación es grave y estoy acá en Kiev. Mi familia está en Uruguay por suerte. Solo les pido que recen y todo va a salir bien si Dios quiere”.

El ex Barcelona Marlon también brindó una entrevista al medio catalán MD para profundizar sobre la situación que están transitando: “La palabra es caos ahora mismo. Estamos protegidos aquí en el hotel, pero queremos soluciones. Es una situación terrible, hay miedo. Tenemos a nuestras familias, a nuestros hijos y mujeres, yo tengo también a mi suegra, queremos estar a salvo”.

“Desde el club nos están dando todo el apoyo para poder salir lo antes posible del país. Pero es doloroso, porque están cerrando las fronteras y solo pueden salir los extranjeros. Lo están controlando militares y policías, que ya están por las calles. Los nacionales se quedan aquí y dejaremos a muchos amigos”, agregó.