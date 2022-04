Ataque ruso dejó la estación de tren de Kramatorsk "destruida" con decenas de muertos y heridos

"Más de 30 personas murieron y más de 100 resultaron heridas tras un disparo de cohetes contra la estación (...) Es un ataque deliberado", dijo en Telegram Oleksander Kamyshin, responsable de la compañía ferroviaria ucraniana Ukrzaliznytsia.

"Maldad sin límites"

Zelenski calificó de acto de "maldad sin límites" el sangriento ataque contra la estación de tren. "Como no tienen fuerza ni valor para enfrentarse a nosotros en el campo de batalla, destruyen cínicamente a la población civil. Es una maldad sin límites. Y si no se castiga, no cesará jamás", dijo el mandatario en Telegram, denunciando los métodos "inhumanos" de las fuerzas rusas.

Prorrusos acusan a Ucrania

Por otro lado, las milicias prorrusas de Donetsk han acusado a Kiev del ataque. "El Ejército ucraniano ha atacado con cohetes Kramatorsk", ciudad controlada por Kiev, dijo la oficina de defensa territorial de las milicias, citada por la agencia Interfax. Kramatorsk es considerada la base militar ucraniana en la región de Donetsk.

Según los separatistas prorrusos, el ataque fue llevado a cabo con misiles tácticos Tochka-U, cuyos fragmentos cayeron en las inmediaciones de la estación del tren. Varias fuentes progubernamentales rusas en Telegram han afirmado que el Ejército ruso no tiene a su servicio misiles Tochka-U.

